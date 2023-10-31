ВККС и ОСД пока трудно найти общий язык: что известно накануне возобновления оценивания судей

ВККС и ОСД по-разному понимают, как нужно подходить к добропорядочности судей.

Источник фото: ВККС

Квалификационное оценивание судей после октябрьской отсрочки по просьбе Общественного совета добропорядочности (ОСД) может быть возобновлено ​в середине ноября.

Впрочем, как стало известно «Судебно-юридической газете», отношения между ВККС и ОСД, который непосредственно вовлечен в процедуру оценивания, а в дальнейшем будет участвовать в конкурсе на должности судей апелляционных судов, пока далеки от конструктивных.

Так, фактически зашел в тупик вопрос согласования между ВККС и ОСД так называемых «единых правил/критериев оценки добропорядочности судей».

С соответствующим предложением заместитель председателя ВККС Руслан Сидорович выступил еще в день формирования нового состава ОСД 14 августа. Как отметил тогда заместитель председателя Комиссии, это желательно было бы сделать во избежание «старых ошибок», а также для взаимопонимания с ОСД накануне квалификационного оценивания судей и других процедур, в которых будет задействована ОСД. Кроме того, к согласованию единых правил оценки добропорядочности предлагалось даже привлечь Высший совет правосудия.

Также, по мнению ВККС, соответствующие правила или критерии лучше утвердить еще до возобновления квалификационного оценивания или до начала конкурсных процедур, чтобы в дальнейшем между ОСД и ВККС не возникало недоразумений.

Впрочем, даже через 2,5 месяца после этого заявления ВККС и ОСД пока далеки от согласования каких-либо единых критериев или правил оценки добропорядочности судьи.

Как оказалось, и ВККС, и ОСД имеют свое понимание единых критериев добропорядочности, при этом и Комиссия, и ОСД настаивают, что именно их вариант обеим сторонам следует брать за основу.

«По мнению ОСД, любые сомнения в добропорядочности того или иного судьи должны означать только одно – признание судьи не соответствующим занимаемой должности с последующим его увольнением. Судья, по их мнению, может быть либо идеальным, как в рекламе, либо не добропорядочным. Такой подход, конечно, имеет право на существование, однако проблема заключается в том, что реальная жизнь и судейская карьера немалого количества судей, к сожалению, не являются дорогой, усыпанной лепестками роз. Большое количество судейских решений, нюансов профессиональной карьеры судей или моментов их личной жизни находится, так сказать, в «серой зоне», то есть они могут трактоваться как в одну, так и в другую сторону. Их оценка – это, нередко, только вопрос личного понимания проблемы или даже собственных предпочтений. Кроме того, следует понимать, что некоторым «вопросам», возникшим к судьям, уже много лет. Речь может идти о событиях десятилетней давности и даже больше. В итоге может быть так, что судья годами работал достаточно добросовестно, не имел нареканий или дисциплинарных жалоб и взысканий, однако за определенные, достаточно давние, «серые» моменты его жизни и профессиональной карьеры, его необходимо признать не добропорядочным и уволить. Это непростой выбор для ВККС, поскольку, если взять за основу только подходы ОСД, то уволить могут несколько сотен судей», – рассказали «Судебно-юридической газете» источники в Комиссии.

Еще одной проблемой, которая, по сообщениям источников издания, достаточно серьезно влияет на состояние взаимодействия с ОСД, это неготовность Совета добропорядочности работать в режиме «нон-стоп» месяц за месяцем.

Еще на первой встрече с новым составом ОСД 31 августа Руслан Сидорович отметил, что было бы неплохо, если бы члены ОСД приспособились к графику работы ВККС и учитывали большое количество процедур и конкурсов, которые ВККС планирует проводить.

Впрочем, сразу же представители ОСД тогда сообщили, что также было бы неплохо, чтобы списки судей предоставлялись ОСД для обработки соответствующих материалов где-то за два месяца до собеседований с ними.

Отметим, что проблема «синхронизации» в деятельности ВККС и ОСД всегда была одной из наиболее серьезных проблем в отношениях между общественностью и Комиссией. Предыдущие составы ОСД неоднократно устраивали Комиссии демарши, в частности, объясняя такие действия физической невозможностью поддерживать с Комиссией длительную работу в одном темпе из-за определенных особенностей организации работы ОСД.

Учитывая, что часть членов нового состава ОСД не являются профессиональными общественными активистами, а значит, должны заниматься еще и другими делами, не исключено, что «синхронизация» работы ВККС и ОСД со временем может так и не найти адекватного воплощения.

Автор: Вячеслав Хрипун

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