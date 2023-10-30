Назначен новый руководитель Винницкой областной прокуратуры: кто им стал

Новым руководителем Винницкой областной прокуратуры стал Алексей Химченко.

Фото: ОГП

Заместитель Генпрокурора Виктория Литвинова представила коллективу Винницкой областной прокуратуры нового руководителя – Алексея Химченко. Об этом сообщил официальный сайт ОГП.

«Основной задачей является реализация функций прокуратуры в условиях военного положения и преодоления вызовов, которые на сегодняшний день предстают перед органами прокуратуры, фиксация и расследование военных преступлений и преступлений против основ национальной безопасности. Особого внимания требуют уголовные производства с участием детей, домашнего насилия, охраны окружающей среды. Важным приоритетом является обеспечение потерпевшего ориентированного подхода при осуществлении надзора по уголовным производствам. Наше отношение к потерпевшим является залогом успешной работы прокуратуры», – подчеркнула заместитель Генпрокурора.

Алексей Химченко поблагодарил за доверие и заверил, что совместными усилиями с коллективом обеспечит эффективную и результативную работу в условиях военного положения органов прокуратуры Винницкой области.

Справка: Алексей Химченко 1985 года рождения. В 2007 году получил высшее образование в Одесской национальной юридической академии. В органах прокуратуры трудится 16 лет. До назначения являлся первым заместителем руководителя Одесской областной прокуратуры.

Фото: ОГП

Ранее сообщалось, что назначен новый руководитель Одесской областной прокуратуры.

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