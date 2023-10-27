Назначен новый руководитель Одесской областной прокуратуры

Игорь Домущей стал новым руководителем Одесской областной прокуратуры.

Фото: Офис Генпрокурора

Одесская областная прокуратура получила нового руководителя. Им стал Игорь Домущей, сообщает Офис Генпрокурора.

Первый заместитель генерального прокурора Алексей Хоменко представил коллективу Одесской областной прокуратуры нового руководителя.

Он отметил, что Игорь Домущей зарекомендовал себя как высокопрофессиональный, мотивированный, квалифицированный руководитель, способный обеспечить надлежащую реализацию функций прокуратуры и выполнение поставленных задач в условиях борьбы с российским агрессором.

"Сегодня гражданская и портовая инфраструктура Одесщины находится под постоянным обстрелом врага, поэтому первоочередной задачей является документирование и расследование военных преступлений государства-агрессора. Также усилия прокуратуры должны быть направлены на противодействие преступлениям против основ национальной безопасности и экономической стабильности. Для этого мы должны слаженно и эффективно работать со всеми правоохранительными органами", – подчеркнул Хоменко.

Новоназначенный руководитель Одесской областной прокуратуры поблагодарил за доверие и заверил, что совместно с коллективом приложит максимум усилий для реализации поручений и результативной работы ведомства.

Отметим, что Игорь Домущей получил образование в Одесской государственной юридической академии. В органах прокуратуры – с 1998 года. Трудовую деятельность начал в Николаевской области, где проработал 19 лет.

В 2017-2018 годах работал в органах прокуратуры Запорожской области. С 2018 по 2020 год занимал разные должности в прокуратуре Одесской области.

С марта 2021 по июнь 2023 руководил Болградской окружной прокуратурой в Одесской области.

До назначения возглавлял Черкасскую областную прокуратуру.

Фото: Офис Генпрокурора

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