Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада рассмотрит законопроект о борьбе с мошенническими колл-центрами и финансовыми пирамидами

В парламент внесли законопроект о борьбе с мошенническими колл-центрами.

ВККС может объявить конкурс в Высший антикоррупционный суд и его Апелляционную палату

Руководство ВККС встретилось с главой ВАКС относительно необходимости увеличения количества судей Антикорсуда

Критерии признания доказательств недопустимыми обусловливают дифференцированный порядок решения вопроса их недопустимости, - Верховный Суд

Верховный Суд указал, что должен учесть суд при решении вопроса о допустимости фактических данных, полученных с нарушением процессуального закона.

Верховный Суд рассмотрел дело об остановке деятельности предприятия до устранения нарушений в сфере охраны окружающей среды

Критерии удовлетворения судом иска субъекта власти об остановке деятельности предприятия до устранения нарушений в сфере экологии, - позиция Верховного Суда.

Большая Палата ВС решила, как должна поступать ВККС, когда ГРД направляет отрицательное заключение на судью в день собеседования с нарушением срока

Коллегия ВККС признала судью по результатам квалифоценирования соответствующей занимаемой должности, однако в день собеседования ГРД направила на судью негативный вывод: что решила Большая Палата Верховного Суда.

  1. В Украине

Назначен новый руководитель Одесской областной прокуратуры

14:11, 27 октября 2023
Игорь Домущей стал новым руководителем Одесской областной прокуратуры.
Назначен новый руководитель Одесской областной прокуратуры
Фото: Офис Генпрокурора
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Одесская областная прокуратура получила нового руководителя. Им стал Игорь Домущей, сообщает Офис Генпрокурора.

Первый заместитель генерального прокурора Алексей Хоменко представил коллективу Одесской областной прокуратуры нового руководителя.

Он отметил, что Игорь Домущей зарекомендовал себя как высокопрофессиональный, мотивированный, квалифицированный руководитель, способный обеспечить надлежащую реализацию функций прокуратуры и выполнение поставленных задач в условиях борьбы с российским агрессором.

"Сегодня гражданская и портовая инфраструктура Одесщины находится под постоянным обстрелом врага, поэтому первоочередной задачей является документирование и расследование военных преступлений государства-агрессора. Также усилия прокуратуры должны быть направлены на противодействие преступлениям против основ национальной безопасности и экономической стабильности. Для этого мы должны слаженно и эффективно работать со всеми правоохранительными органами", – подчеркнул Хоменко.

Новоназначенный руководитель Одесской областной прокуратуры поблагодарил за доверие и заверил, что совместно с коллективом приложит максимум усилий для реализации поручений и результативной работы ведомства.

Отметим, что Игорь Домущей получил образование в Одесской государственной юридической академии. В органах прокуратуры – с 1998 года. Трудовую деятельность начал в Николаевской области, где проработал 19 лет.

В 2017-2018 годах работал в органах прокуратуры Запорожской области. С 2018 по 2020 год занимал разные должности в прокуратуре Одесской области.

С марта 2021 по июнь 2023 руководил Болградской окружной прокуратурой в Одесской области.

До назначения возглавлял Черкасскую областную прокуратуру.

Фото: Офис Генпрокурора 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Надія Гончар
    Надія Гончар
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Олександр Ковальчук
    Олександр Ковальчук
    суддя Вінницького апеляційного суду