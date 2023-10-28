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Продавал горючее и платил налоги оккупантам: в Харьковской области будут судить депутата

17:19, 28 октября 2023
Депутат из Харьковской области осуществлял предпринимательскую деятельность во взаимодействии с оккупантами.
Продавал горючее и платил налоги оккупантам: в Харьковской области будут судить депутата
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В Харьковской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении депутата по факту коллаборационной деятельности.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, во время оккупации Купянщины депутат Шевченковского сельского совета Харьковской области VIII созыва вел хозяйственную деятельность во взаимодействии с российскими захватчиками.

Установлено, что до начала полномасштабного вторжения рф в Украину обвиняемый занималось предпринимательской деятельностью в сфере лесопильного производства. Во время оккупации пгт Шевченково он наладил дружеские отношения с представителями государства-агрессора и стал вести бизнес во взаимодействии с врагом.

«Однако предприниматель немного сменил сферу деятельности. От оккупантов обвиняемый получил так называемый «патент на торговую деятельность, сферу общественного питания, сферы обслуживания населения» со спецификацией «розничная торговля горючим».

Коллаборант реализовывал горючее на автозаправочных станциях в г. Купянск и пгт Шевченково. За возможность вести предпринимательскую деятельность он ежемесячно платил 50 тыс. российских рублей оккупационным властям», - говорится в сообщении.

Суд избрал коллаборанту меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Однако прокуроры обжаловали это постановление в апелляционном порядке и добились избрания меры пресечения без права внесения залога — обвиняемый ждет суд, находясь за решеткой.

Обвинительный акт будет рассмотрен в Орджоникидзевском районном суде г. Харькова.

Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет и с конфискацией имущества.

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