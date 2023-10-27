К 10 годам приговорен вражеский приспешник, которого оккупанты назначили «председателем» Чернобаевской общины

До своего «назначения» мужчина работал начальником местной автостанции.

Судили гражданина Украины, которого оккупанты назначили так называемым "председателем" Чернобаевской общины. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Прокурором в суде доказано, что обвиняемый, осознавая осуществление рф открытой вооруженной агрессии против Украины, добровольно согласился на сотрудничество с ее представителями.

Находясь на временно оккупированной территории с. Чернобаевка Белозерского района Херсонской области, он вступил в преступный сговор с оккупационными войсками. Получив от них предложение по возглавлению незаконного органа власти – главы администрации Чернобыевской территориальной громады Херсонской области, добровольно согласился занять этот пост.

До своего "назначения" мужчина работал начальником местной автостанции.

По совокупности веских и безоговорочных доказательств стороны обвинения мужчину признали виновными и приговорили к 10 годам лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на пятнадцать лет, с конфискацией имущества.

Судебное разбирательство в отношении обвиняемого осуществлялось при его отсутствии (in absentia), в порядке ч. 3 ст. 323 УПК Украины.

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