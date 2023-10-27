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  1. В Україні

До 10 років засуджено ворожого поплічника, якого окупанти призначили «головою» Чорнобаївської громади

19:44, 27 жовтня 2023
До свого «призначення» чоловік працював начальником місцевої автостанції.
До 10 років засуджено ворожого поплічника, якого окупанти призначили «головою» Чорнобаївської громади
Фото: Київська міська прокуратура
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Судили громадянина України, якого окупанти призначили так званим "головою" Чорнобаївської громади. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Прокурором у суді доведено, що обвинувачений, усвідомлюючи здійснення рф відкритої збройної агресії проти України, добровільно погодився на співпрацю з її представниками.

Перебуваючи на тимчасово окупованій території с. Чорнобаївка Білозерського району Херсонської області, він вступив в злочинну змову з окупаційними військами. Отримавши від них пропозицію щодо очолення незаконного органу влади – голови адміністрації Чорнобаївської територіальної громади Херсонської області, добровільно погодився обійняти цю посаду.

До свого «призначення» чоловік працював начальником місцевої автостанції.

За сукупністю вагомих та беззаперечних доказів сторони обвинувачення чоловіка визнано винним в інкримінованому злочині та засуджено до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ятнадцять років, з конфіскацією майна.

Судовий розгляд стосовно обвинуваченого здійснювався за його відсутністю (in absentia), в порядку ч. 3 ст. 323 КПК України.

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