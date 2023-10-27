Зареєстровано спеціальні майнові права на перші майбутні об'єкти нерухомості

Наразі розпочато створення документів, необхідних для реєстрації спеціального майнового права, на більш як 30 об’єктів будівництва.

Міністерство юстиції України повідомило, що у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (ДРРП) вже проведено першу повноцінну реєстрацію спеціального майнового права, що полягає у реєстрації такого права на усі майбутні об'єкти нерухомості та подільний об’єкт будівництва, складовою частиною якого вони є. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Наразі такі права зареєстровано на 3 об'єкти будівництва. Усього ж розпочато створення документів, необхідних для реєстрації спеціального майнового права, на більш як 30 об'єктів будівництва.

У Мін’юсті зазначили, що захистити інвесторів у нове житло від неблагонадійного забудовника та їхні права — основна мета Закону України «Про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому» (далі — Закон).

Відповідно до його положень, замовник будівництва, який має намір продавати майбутні квартири, гаражні бокси, інші житлові та нежитлові приміщення або паркомісця, має обов’язково зареєструвати спеціальне майнове право на кожен із цих об'єктів як майбутній об’єкт нерухомості одночасно з реєстрацією спеціального майнового права на подільний об’єкт будівництва (в майбутньому багатоквартирний будинок) у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (далі — ДРРП). Додатково він повинен визначити майбутні об’єкти нерухомості, що включені до гарантійної частки (на сьогодні від 5/10% від площі усіх майбутніх об’єктів нерухомості). Продаж таких об’єктів, що включені до гарантійної частки, можливий лише за умови введення об’єкта будівництва в експлуатацію, що є додатковим стимулом для закінчення робіт щодо такого об’єкта.

Також забудовник має оприлюднити детальну інформацію про об’єкт будівництва та дані про себе.

Закон набрав чинності у 2022 році. Нині ж у ДРРП вже проведено першу повноцінну реєстрацію спеціального майнового права, що полягає у реєстрації такого права на усі майбутні об’єкти нерухомості та подільний об’єкт будівництва, складовою частиною якого вони є.

У Мін’юсті звернули увагу, що реєстрація спеціального майнового права можлива після створення визначених документів у Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (ЄДЕССБ), серед яких — заява про державну реєстрацію спеціального майнового права.

Така заява формується замовником з використанням ЄДЕССБ. Такій заяві автоматично присвоюється реєстраційний номер, що надається державному реєстратору прав на нерухоме майно під час звернення за державною реєстрацією відповідних речових прав.

Заява отримується державним реєстратором виключно в електронній формі шляхом електронної інформаційної взаємодії між ЄДЕССБ та Державним реєстром речових прав на нерухоме майно.

Сама ж процедура створення документів у ЄДЕССБ та підготовка об’єктів для реєстрації спеціального майнового права складається з декількох етапів і в окремих випадках потребує комплексної актуалізації документації щодо об’єктів будівництва.

Раніше ми писали, що в ДРРП забезпечено можливість проведення реєстраційних дій на нерухомість, яка буде споруджена в майбутньому.

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