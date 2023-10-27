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  1. В Украине

Зарегистрированы специальные имущественные права на первые будущие объекты недвижимости

14:06, 27 октября 2023
В настоящее время начато создание документов, необходимых для регистрации специального имущественного права, более чем на 30 объектов строительства.
Зарегистрированы специальные имущественные права на первые будущие объекты недвижимости
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Министерство юстиции Украины сообщило, что в Государственном реестре прав на недвижимое имущество (ГРПН) уже проведена первая полноценная регистрация специального имущественного права, заключающаяся в регистрации такого права на все будущие объекты недвижимости и раздельный объект строительства, составной частью которого они есть. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

В настоящее время такие права зарегистрированы на 3 объекта строительства. Всего же начато создание документов, необходимых для регистрации специального имущественного права, более чем на 30 объектов строительства.

В Минюсте отметили, что защитить инвесторов в новое жилье от неблагонадежного застройщика и их права — основная цель Закона Украины «О гарантировании прав на объекты недвижимого имущества, которые будут построены в будущем» (далее — Закон).

Согласно его положениям, заказчик строительства, который намерен продавать будущие квартиры, гаражные боксы, другие жилые и нежилые помещения или паркоместа, должен обязательно зарегистрировать специальное имущественное право на каждый из этих объектов как будущий объект недвижимости одновременно с регистрацией специального имущественного права на раздельный объект строительства (в будущем многоквартирный дом) в Государственном реестре прав на недвижимое имущество (далее — ГРПН). Дополнительно он должен определить будущие объекты недвижимости, включенные в гарантийную долю (на сегодняшний день от 5/10% от площади всех будущих объектов недвижимости). Продажа таких объектов, включенных в гарантийную долю, возможна только при условии ввода объекта строительства в эксплуатацию, что является дополнительным стимулом для окончания работ по такому объекту.

Также застройщик обнародует подробную информацию об объекте строительства и данные о себе.

Закон вступил в силу в 2022 году. В настоящее время в ГРПН уже проведена первая полноценная регистрация специального имущественного права, заключающаяся в регистрации такого права на все будущие объекты недвижимости и раздельный объект строительства, составной частью которого они являются.

В Минюсте обратили внимание, что регистрация специального имущественного права возможна после создания определенных документов в Единой государственной электронной системе в сфере строительства (ЕГЭСС), среди которых заявление о государственной регистрации специального имущественного права.

Такое заявление формируется заказчиком с использованием ЕГЭСС. Такому заявлению автоматически присваивается регистрационный номер, предоставляемый государственному регистратору прав на недвижимое имущество при обращении за государственной регистрацией соответствующих вещных прав.

Заявление получается государственным регистратором исключительно в электронной форме путем электронного информационного взаимодействия между ЕГЭСС и Государственным реестром вещных прав на недвижимое имущество.

Сама же процедура создания документов в ЕГЭСС и подготовка объектов для регистрации специального имущественного права состоит из нескольких этапов и в отдельных случаях требует комплексной актуализации документации по объектам строительства.

Ранее сообщалось, что в ГРПН обеспечена возможность проведения регистрационных действий на недвижимость, которая будет построена в будущем.

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