Субсидия в Украине: назначат ли помощь, если есть долги за коммуналку

ПФ отметил, что субсидия не назначается, если у домохозяйства просроченная более трех месяцев задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг.

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Пенсионный фонд Украины объяснил, в каких случаях может быть назначена жилищная субсидия, если домохозяйство имеет задолженность по оплате коммунальных услуг. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

«Жилищная субсидия не назначается, в том числе на следующий период, если у домохозяйства просроченная более трех месяцев (на дату предоставления информации) задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг или расходов на управление многоквартирным домом, возникшая в течение трех лет, и общая сумма которой (на день обращения по назначению жилищной субсидии) превышает 40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (680 грн)», - сказано в сообщении.

В ПФ также добавили, если документально подтверждена уплата задолженности или заключен договор о ее реструктуризации, или потребитель обжаловал задолженность в судебном порядке (есть определение об открытии производства по делу) жилищная субсидия назначается в течение двух месяцев с начала отопительного (неотопительного) сезона.

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