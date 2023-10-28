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  1. Суспільство

Субсидія в Україні: чи призначать допомогу, якщо є борги за комуналку

08:56, 28 жовтня 2023
ПФ зазначив, що субсидія не призначається, якщо домогосподарство має прострочену понад три місяці заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг.
Субсидія в Україні: чи призначать допомогу, якщо є борги за комуналку
Фото: tsn.ua
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Пенсійний фонд України пояснив, у яких випадках може бути призначено житлову субсидію, якщо домогосподарство має заборгованість зі сплати комунальних послуг. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

«Житлова субсидія не призначається, у тому числі на наступний період, якщо домогосподарство має прострочену понад три місяці (на дату надання інформації) заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг чи витрат на управління багатоквартирним будинком, що виникла протягом трьох років, і загальна сума якої (на день звернення за призначенням житлової субсидії) перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 грн)», - сказано у повідомленні.

У ПФ також додали, якщо документально підтверджено сплату заборгованості або укладено договір про її реструктуризацію, або споживач оскаржив заборгованість в судовому порядку (є ухвала про відкриття провадження у справі) житлова субсидія призначається протягом двох місяців з початку опалювального (неопалювального) сезону. 

Раніше ми писали, що треба знати українцям про субсидію на опалювальний сезон.

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