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Продавав пальне та платив податки окупантам: на Харківщині судитимуть депутата

17:19, 28 жовтня 2023
Депутат з Харківщини провадив підприємницьку діяльність у взаємодії з окупантами.
Продавав пальне та платив податки окупантам: на Харківщині судитимуть депутата
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У Харківській області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно депутата за фактом колабораційної діяльності.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, під час окупації Куп’янщини депутат Шевченківської селищної ради Харківської області VIII скликання провадив господарську діяльність у взаємодії з російськими загарбниками.

Встановлено, що до початку повномасштабного вторгнення рф в Україну обвинувачений займався підприємницькою діяльністю у сфері лісопильного виробництва. Під час окупації смт Шевченкове він налагодив дружні відносини з представниками держави-агресорки і став вести бізнес у взаємодії з ворогом.

«Однак підприємець дещо змінив сферу діяльності. Від окупантів обвинувачений отримав так званий «патент на торговую деятельность, сферу общественного питания, сферы обслуживания населения» зі специфікацією «розничная торговля горючим».

Колаборант реалізовував пальне на автозаправних станціях в м. Куп’янськ та смт Шевченкове. За можливість вести підприємницьку діяльність він щомісячно сплачував 50 тис. російських рублів окупаційній владі», - сказано у повідомленні.

Суд обрав колаборанту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Проте прокурори оскаржили цю ухвалу в апеляційному порядку і домоглись обрання запобіжного заходу без права внесення застави — обвинувачений чекає на суд, знаходячись за ґратами.

Обвинувальний акт розглядатимуть в Орджонікідзевському районному суді м. Харкова.

Обвинуваченому загрожує до п’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

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