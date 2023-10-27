Призначено нового керівника Одеської обласної прокуратури

Ігор Домущей став новим керівником Одеської обласної прокуратури.

Фото: Офіс Генпрокурора

Одеська обласна прокуратура отримала нового керівника. Ним став Ігор Домущей, повідомляє Офіс Генпрокурора.

Перший заступник Генерального прокурора Олексій Хоменко представив колективу Одеської обласної прокуратури нового керівника.

Він зазначив, що Ігор Домущей зарекомендував себе як високопрофесійний, вмотивований, кваліфікований керівник, здатний забезпечити належну реалізацію функцій прокуратури і виконання поставлених завдань в умовах боротьби з російським агресором.

"Сьогодні цивільна та портова інфраструктура Одещини знаходиться під постійним обстрілом ворога, тому першочерговим завданням є документування та розслідування воєнних злочинів держави-агресора. Також зусилля прокуратури мають бути спрямовані на протидію злочинам проти основ національної безпеки та економічної стабільності. Задля цього маємо злагоджено та ефективно працювати з усіма правоохоронними органами", – наголосив Хоменко.

Новопризначений керівник Одеської обласної прокуратури подякував за довіру та запевнив, що спільно із колективом докладе максимум зусиль для реалізації доручень та результативної роботи відомства.

Зазначимо, що Ігор Домущей здобув освіту в Одеській державній юридичній академії. В органах прокуратури – з 1998 року. Трудову діяльність розпочав на Миколаївщині, де пропрацював 19 років.

У 2017-2018 роках працював в органах прокуратури Запорізької області. З 2018 по 2020 рік обіймав різні посади в прокуратурі Одеської області.

З березня 2021 року по червень 2023 року керував Болградською окружною прокуратурою на Одещині.

До призначення очолював Черкаську обласну прокуратуру.

Фото: Офіс Генпрокурора

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