Призначено нового керівника Вінницької обласної прокуратури: хто ним став

Новим керівником Вінницької обласної прокуратури став Олексій Химченко.

Фото: ОГП

Заступниця Генпрокурора Вікторія Літвінова представила колективу Вінницької обласної прокуратури нового керівника – Олексія Химченка. Про це повідомив офіційний сайт ОГП.

«Основним завданням є реалізація функцій прокуратури в умовах воєнного стану та подолання викликів, які на сьогоднішній день постають перед органами прокуратури, фіксація й розслідування воєнних злочинів та злочинів проти основ національної безпеки. Особливої уваги потребують кримінальні провадження за участі дітей, домашнього насильства, охорони навколишнього природнього середовища. Важливим пріоритетом є забезпечення потерпіло орієнтованого підходу під час здійснення нагляду у кримінальних провадженнях. Наше ставлення до потерпілих є запорукою успішної роботи прокуратури», – наголосила заступниця Генпрокурора.

Олексій Химченко подякував за довіру та запевнив, що спільними зусиллями із колективом забезпечить ефективну й результативну роботу в умовах воєнного стану органів прокуратури Вінниччини.

Довідково: Олексій Химченко 1985 року народження. У 2007 році здобув вищу освіту в Одеській національній юридичній академії. В органах прокуратури працює 16 років. До призначення був першим заступником керівника Одеської обласної прокуратури.

Фото: ОГП

Раніше ми писали, що призначено нового керівника Одеської обласної прокуратури.

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