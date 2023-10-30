Російського олігарха Кузьмічова заарештували у Франції — ЗМІ

Олексій Кузьмічов був затриманий в рамках розслідування кримінальної справи про відмивання грошей

Фото: svoboda.org

Поліція Франції заарештувала російського олігарха Олексія Кузьмичова, який є одним із засновників LetterOne Group і Alfa Group, передає Le Monde.

Видання стверджує, що Кузьмічов був затриманий в рамках розслідування кримінальної справи про відмивання грошей. У його будинках, у тому числі паризькій квартирі та на віллі в Сен-Тропі, було проведено обшуки.

Загалом в обшуках брали участь 60 осіб, включаючи співробітників поліції з Центрального управління боротьби з корупцією та фінансовими та податковими правопорушеннями (OCLCIFF).

Кузьмічов підозрюється у порушенні санкційного законодавства та податкових злочинах.

Як додають у газеті, під час обшуків правоохоронці знайшли «пачки грошей».

Раніше ми писали, що російський олігарх Фрідман програв у Лондоні суд щодо утримання маєтку Athlone House.

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