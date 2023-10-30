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Российский олигарх Кузьмичев был арестован во Франции — СМИ

21:17, 30 октября 2023
Алексей Кузьмичев был задержан в рамках расследования уголовного дела об отмывании денег.
Российский олигарх Кузьмичев был арестован во Франции — СМИ
Фото: svoboda.org
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Полиция Франции арестовала российского олигарха Алексея Кузьмичева, который является одним из основателей LetterOne Group и Alfa Group, передает Le Monde.

Издание утверждает, что Кузьмичев был задержан в рамках расследования уголовного дела об отмывании денег. В его домах, в том числе парижской квартире и на вилле в Сен-Тропе, были проведены обыски.

Всего в обысках принимали участие 60 человек, включая сотрудников полиции Центрального управления борьбы с коррупцией и финансовыми и налоговыми правонарушениями (OCLCIFF).

Кузьмичев подозревается в нарушении санкционного законодательства и налоговых преступлениях.

Как добавляют в газете, во время обысков правоохранители обнаружили «пачки денег».

Ранее сообщалось, что российский олигарх Фридман проиграл в Лондоне суд о содержании особняка Athlone House.

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