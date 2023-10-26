Российский олигарх Фридман проиграл в Лондоне суд о содержании особняка Athlone House

Суд не разрешил Михаил Фридману увеличить расходы на содержание особняка.

Российский миллиардер Михаил Фридман, который находится под санкциями Британии, проиграл судебное дело, в котором он требовал разрешить ежемесячно тратить 30 000 фунтов стерлингов на содержание лондонского особняка Athlone House с коллекцией произведений искусства стоимостью 44 млн фунтов стерлингов, передает Reuters.

В четверг, 26 октября, Высокий суд Лондона отказал в удовлетворении иска Фридмана к британскому санкционному офису OFSI, который не разрешает олигарху увеличить расходы.

Судья заявил, что решение OFSI было законным. Адвокаты Фридмана сообщили судье, что он хотел бы иметь возможность вернуться в Британию, но судья заявил в своем решении, что возвращение Фридмана «не будет возможным», поскольку он фактически подпадает под запрет на въезд.

Ранее сообщалось, что в Украине арестовали активы путинских олигархов Фридмана, Авена и Косогова на более 17 млрд гривен.

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