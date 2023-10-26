Російський олігарх Фрідман програв у Лондоні суд щодо утримання маєтку Athlone House

Суд не дозволив Михайлу Фрідману збільшити витрати на утримання маєтку.

Російський мільярдер Михайло Фрідман, який перебуває під санкціями Британії, програв судову справу, в якій він вимагав дозволити щомісяця витрачати 30 тисяч фунтів стерлінгів на утримання лондонського особняка Athlone House з колекцією творів мистецтва вартістю 44 млн фунтів стерлінгів, передає Reuters.

У четвер, 26 жовтня, Високий суд Лондона відмовив у задоволенні позову Фрідмана до британського санкційного офісу OFSI, який не дозволяє олігарху збільшити витрати.

Суддя заявив, що рішення OFSI було законним. Адвокати Фрідмана повідомили судді, що він хотів би мати можливість повернутися до Британії, але суддя заявив у своєму рішенні, що повернення Фрідмана «не буде можливе», оскільки він фактично підпадає під заборону на в'їзд.

Раніше ми писали, що в Україні арештували активи путінських олігархів Фрідмана, Авена та Косогова на понад 17 млрд гривень.

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