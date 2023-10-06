В Україні арештували активи путінських олігархів Фрідмана, Авена та Косогова на понад 17 млрд гривень

У СБУ заявили про арешт усіх українських активів російських олігархів Фрідмана, Авена та Косогова, зокрема підприємства «Київстар» і «Моршинська».

Джерело фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про арешт усіх українських активів підсанкційних російських олігархів Михайла Фрідмана, Петра Авена та Андрія Косогова, причетних до фінансування російської збройної агресії в Україні та знаходяться в оточенні кремлівського диктатора путіна. Під арешт потрапили підприємства «Київстар» та «Моршинська» загальною вартістю понад 17 мільярдів гривень.

Суд вирішив арештувати 20 компаній і фінансово-кредитних установ, які знаходилися під контролем цих олігархів, включаючи офшорні компанії, якими вони володіли як кінцеві бенефіціари.

Загальна вартість арештованих корпоративних прав становить понад 17 мільярдів гривень. Серед заблокованих активів є фінансові та страхові компанії, підприємства з сфери мобільного зв'язку та інформаційних технологій, а також заводи, які виробляють мінеральні води.

Арешт цих активів перешкоджає російським власникам «переписати» їх на підставних осіб з метою уникнення передачі цих активів в дохід України.

Відзначається, що на початку вересня цього року слідчі Служби безпеки повідомили Михайла Фрідмана про підозру у фінансуванні дій, спрямованих на зміну чи повалення конституційного ладу України або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України згідно з частиною 3 статті 110-2 Кримінального кодексу України. Зараз підозрюваний разом зі своїми бізнес-партнерами перебуває за межами України, і тривають розслідувальні заходи з метою встановлення всіх обставин їхньої підривної діяльності для притягнення винних до відповідальності.

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