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  1. В Україні

Суд повернув у державну власність «Хлібну базу» на Чернігівщині

21:11, 6 жовтня 2023
На Чернігівщині незаконно був укладений договір про купівлю-продаж філії «Хлібної бази № 87».
Суд повернув у державну власність «Хлібну базу» на Чернігівщині
Джерело фото: Київська міська прокуратура
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Суди всіх інстанцій підтримали доводи Київської міської прокуратури стосовно незаконного вибуття об'єкта стратегічного значення з державної власності, – повідомляє столична прокуратура.

Прокурори Києва довели факт незаконного виведення цілісного майнового комплексу філії «Хлібної бази № 87», яка належить державному підприємству «Ніжинський комбінат хлібопродуктів» в Чернігівській області. Зазначене підприємство відповідає за зберігання матеріальних цінностей державного резерву та згідно з законодавством не підлягає приватизації.

Незважаючи на особливий правовий статус майнового комплексу та законодавчу заборону на його відчуження, воно було виведене з державної власності через укладення незаконного договору купівлі-продажу у 2018 році, а також наступного перепродажу.

Після встановлення фактів незаконного виведення державного майна, столична прокуратура у липні 2019 року звернулася до Господарського суду Чернігівської області із позовом в інтересах держави. Суд прийняв рішення, що було підтримане постановами Північного апеляційного господарського суду та Верховного Суду. Усі судові інстанції підтвердили правомірність аргументів Київської міської прокуратури щодо незаконного вибуття об'єкта стратегічного значення з державної власності.

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