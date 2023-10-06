ВАКС продовжив запобіжний захід ексголові «Нафтогазу» Коболєву

Слідчий суддя частково задовольнила клопотання прокурора САП.

Фото: AFP

У п’ятницю, 6 жовтня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання прокурора САП та продовжила строк дії обов’язків, покладених раніше на ексголову правління «Нафтогазу». Про це повідомив офіційний сайт ВАКС.

Підозрюваний зобов’язаний:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора, слідчого судді та суду;

повідомляти детектива, прокурора про зміну свого місця проживання;

утримуватися від спілкування з особами, указаними в ухвалі суду;

здати на зберігання до Державної міграційної служби України усі свої паспорти для виїзду за кордон.

Строк дії вказаних обов’язків – 1 місяць у межах строку досудового розслідування.

У ВАКС не називають прізвище, але, за даними ЗМІ, мова йде про Андрія Коболєва.

Також суд скасував заборону Коболєву без дозволу залишати країну, зазначає «Суспільне».

Проте ексголова Нафтогазу не зможе виїхати за кордон, оскільки його паспорт перебуває у міграційній службі.

Раніше ми писали, що суддя зняв електронний браслет та зменшив заставу ексголові «Нафтогазу» Коболєву.

Нагадаємо, за версією слідства Андрій Коболєв, зловживаючи своїм службовим становищем, забезпечив собі виплату премій на понад 229 млн грн.

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