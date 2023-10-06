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  1. В Україні

Вручення повісток: що заборонено робити представникам військкомату

16:50, 6 жовтня 2023
Існує низка заборон для працівників військкомату, які виконують завдання з оповіщення громадян про необхідність відвідати ТЦК.
Вручення повісток: що заборонено робити представникам військкомату
Фото: 24tv.ua
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Стало відомо, що заборонено робити працівникам військкоматів при врученні повісток. Про це розповів пресофіцер Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін, передає Telegraf.

Так, працівники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) при врученні громадянам повісток повинні дотримуватись встановлених законодавством норм та не застосовувати фізичні методи впливу щодо осіб.

Істомін назвав низку заборон для працівників, які виконують завдання з оповіщення громадян про необхідність відвідати ТЦК.

Зокрема, їм заборонено застосовувати силу до того, хто відмовляється розписуватись у повістці: утримувати та бити громадянина.

«Забороняється затримувати особу і проти її волі доставляти до поліцейської дільниці або до ТЦК у разі відмови від повістки або після її вручення», - наголосив офіцер.

Крім того, працівники ТЦК не мають права забирати документи, телефон, заходити на приватну територію без поліції та без підстав.

«Також не має права зупиняти громадський транспорт та інші засоби пересування з метою роздачі повісток», - сказав Істомін.

При цьому він уточнив, що на блокпостах у разі потреби перевірити документи водію можуть вручити повістку.

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