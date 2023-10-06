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  1. В Україні

В Україні збільшили розмір допомоги безробітним

16:32, 6 жовтня 2023
Мінімальний розмір допомоги безробітним збільшився в 1,5 рази.
В Україні збільшили розмір допомоги безробітним
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Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття оголосив про підвищення мінімального розміру допомоги по безробіттю в Україні. За новими правилами, ця допомога зросте з 1000 гривень до 1500 гривень. У випадку біженців, цей розмір становитиме 2500 гривень.

Згідно з постановою фонду від №60 від 14 вересня 2023 року, яка була зареєстрована в Мін'юсті 2 жовтня, підвищення допомоги набуде чинності з дня її офіційного опублікування і буде застосовуватися з 31 липня 2023 року.

Відповідно до цього документа, розмір 1500 гривень призначено особам без страхового стажу та тим, хто працював менше ніж 7 місяців протягом останнього року.

Також передбачено, що розмір 2500 гривень буде встановлено для внутрішньо переміщених осіб, які були взяті на облік, але не мають необхідних документів для отримання статусу безробітного, та внутрішньо переміщених осіб, які перебувають на тимчасово окупованих або зоні бойових дій, і не мають необхідних документів, але про яких є відомості в державних реєстрах.

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