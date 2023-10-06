Станіслав Кравченко озвучив пропозиції до законопроектів про реформування Великої Палати Верховного Суду

Зокрема він запропонував, щоб голова Верховного Суду не входив до складу Великої Палати Верховного Суду за посадою.

Після обрання заступником голови Верховного Суду Олександра Мамалуя, створення робочих груп, розгляду питання змін та доповнень до Регламенту Пленуму, 6 жовтня Пленум Верховного Суду розглянув питання надання висновків щодо законопроектів № 9643 та 9643-1, які стосуються реформування Великої Палати ВС. Ініціатором законопроекту 9643-1 є народний депутат від фракції «Слуга народу» Павло Павліш. Законопроекту 9643 – депутат від «Батьківщини» Сергій Власенко. Текстова трансляція Пленуму за посиланням.

Під час доповіді з даного питання голова Верховного Суду Станіслав Кравченко озвучив зауваження до відповідних проектів.

Також він озвучив пропозиції, що винесені на розгляд Пленуму ВС. Зокрема, для покращення роботи ВП ВС варто ухвалити Регламент Великої Палати Верховного Суду щодо внутрішніх аспектів її функціонування. «Склад суддів ВП ВС постійно змінюється, але засади повинні лишатися незмінними», зазначив він.

Регламент ВП ВС пропонують ухвалювати Пленумом Верховного Суду за поданням ВП ВС.

Також пропозиції стосувалися правомочності ВП ВС. Так, як зазначив доповідач, з метою усунення проблемних питань, варто передбачити, що необрання касаційним судом судді до складу ВП ВС не перешкоджає її роботи, якщо обрано не менше, ніж дві третини від її складу і не менше одного судді від кожного касаційного суду.

На розгляд Пленуму було винесено пропозицію законопроект 9643 відхилити, натомість законопроект 9643-1, як зазначив Станіслав Кравченко, заслуговує на підтримку, але потребує доопрацювання з огляду на наведені вище міркування.

Також Станіслав Кравченко вніс пропозицію, аби Голова Верховного Суду не входив до складу Великої Палати Верховного Суду за посадою.

В свою чергу, суддя Дмитро Гудима озвучив свої занепокоєння зменшенням кількості суддів Великої Палати, членом якої він є. Також він порівняв Верховний Суд чи то з пісочницею, чи з фортецею з піску.

«Є період у житті дітей, коли вони бавляться в пісочниці. Уявіть собі, п’ять дітей мають свої відерця, лопатки і будують одну фортецю. Потім підходить старший хлопчик і пропонує одну з веж зруйнувати. Діти слухаються і це роблять. Можливо, і тієї дитини, яка цю вежу споруджувала», - провів свою паралель Гудима.

Також він висловив занепокоєння тим, що суддів ВП ВС зможуть достроково відкликати з Великої Палати.

В свою чергу, суддя Верховного Суду Микола Мазур зауважив, що після тієї ситуації, яка сталася з ексголовою Верховного Суду (який також був суддею Великої Палати), можна було зменшити напругу в суспільстві, якби ще тоді судді ВП ВС подали заяви про переобрання. Але вони цього не зробили. Тому пропозиція законопроекту надати можливість відкликати суддів ВП ВС є цілком розумною з урахуванням контексту, в якому ці пропозиції ставилися. Тим більше, що це питання будуть вирішувати не зовні, а самі судді Верховного Суду. Насправді могли бути запропоновані більш кардинальні варіанти, додав він.

У підсумку, основний проект рішення Пленуму про часткову підтримку законопроекту 9643-1 (доповідач - Станіслав Кравченко) підтримали 75 суддів ВС.

Нагадаємо, 7 вересня народний депутат від «Слуги народу» Павло Павліш зареєстрував у Верховній Раді законопроект «щодо удосконалення діяльності Великої Палати Верховного Суду» 9643-1.

Зокрема пропонується скоротити склад Великої Палати Верховного Суду з 21 до 14 суддів. З цих 14 суддів – 12 суддів будуть обиратися касаційними судами (кожен суд – обирає по 3 судді). Секретаря Великої Палати буде визначати Пленум ВС, а Голова Верховного Суду входить до ВП ВС за посадою.

Також вводиться можливість щодо дострокового відкликання зборами суддів відповідного касаційного суду обраного до Великої Палати судді.

Передбачено, що секретар Великої Палати обирається та звільняється більшістю голосів від загального складу Пленуму шляхом таємного голосування. Секретар ВП ВС не може одночасно обіймати будь-яку іншу адміністративну посаду.

Також пропонується, аби справи, в яких ВП ВС діє як суд апеляційної інстанції, розподілялися на всіх суддів цієї палати, незалежно від спеціалізації суддів та судової юрисдикції.

Тобто, справи адміністративної юрисдикції, наприклад, де судді оскаржують своє звільнення, будуть розподілятися на суддів ВП ВС, незалежно від спеціалізації.

Крім того, Павліш пропонує, щоб Пленум ВС призначав на посаду та звільняв з посади за поданням Голови Верховного Суду керівника апарату та першого заступника керівника апарату ВС.

Необхідність законопроекту автор аргументує тим, що наявна сьогодні кількість суддів у Великій Палаті Верховного Суду з урахуванням кількості проваджень, що знаходяться на її розгляді, є завеликою. На думку Павла Павліша, зменшення кількісного складу Великої Палати відповідно збільшить кількість суддів, які відправлятимуть правосуддя у касаційних судах, що прискорить розгляд справ.

Автор: Наталя Мамченко

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