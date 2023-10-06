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Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, текстова та відеотрансляція

10:02, 6 жовтня 2023
Також Пленум висловиться щодо спроб Верховної Ради реформувати Велику Палату Верховного Суду.
Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, текстова та відеотрансляція
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У Кловському палаці 6 жовтня 2023 року відбудеться черговий Пленум Верховного Суду.

У порядку денному роботи Пленуму ціла низка питань:

1.Обрання заступника голови Верховного Суду (голова Верховного Суду Станіслав Кравченко був обраний на посаду ще 26 травня, однак кандидатуру заступника голови ВС тоді не запропонував, зазначивши про “необхідність широких консультацій з суддями Верховного Суду”).

2.Надання висновків щодо законопроектів № 9643 та 9643-1, які стосуються реформування Великої Палати ВС. Ініціаторами обох законопроектів є народні депутати від фракції “Слуга народу”. Зокрема, пропонується скоротити кількість суддів Великої Палати з 21 до 14, запровадити механізм відкликання суддів з Великої Палати у касаційні суди тощо.

3. Затвердження змін та доповнень до Регламенту Пленуму Верховного Суду щодо розгляду конституційних подань.

4. Розгляд питання про звернення з конституційним поданням до Конституційного Суду України щодо відповідності Конституції окремих норм Закону “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”.

5. Про затвердження чотирьох робочих груп із стратегічного розвитку Верховного Суду: із стратегії забезпечення єдності судової практики, із комунікаційної стратегії та прозорості діяльності суду, із антикорупційної програми та з основних принципів судового менеджменту (ефективного управління діяльністю Верховного Суду).

6. Про затвердження бюджетного запиту Верховного Суду на 2024 рік.

10:13 Сформована лічильна комісія Пленуму. У її склад увішли судді:

Олександр Банасько

Сергій Уханенко

Ганна Коломієць

Тетяна Малашенкова

Сергій Єремейчук

Голова комісії - Сергій Уханенко

Секретар комісії - Тетяна Малашенкова.

10:02 Пленум Верховного Суду розпочав роботу.

На засіданні Пленуму присутні 126 суддів Верховного Суду. Кворум - 103 судді ВС.

 

Автор: В'ячеслав Хрипун

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