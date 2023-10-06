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Пентагон анонсував зустріч «Рамштайн-16» у Брюсселі

09:40, 6 жовтня 2023
На зустрічі планують обговорити поточну ситуацію в Україні та забезпечення нашої країни засобами, необхідними для захисту території.
Пентагон анонсував зустріч «Рамштайн-16» у Брюсселі
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Чергове засідання контактної групи у форматі "Рамштайн" відбудеться в Брюсселі 10 жовтня. На нього приїдуть глава Пентагону Ллойд Остін та новий глава Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун, повідомляє пресслужба Пентагона.

"Це буде 16-те засідання Контактної групи з питань оборони України після того, як у квітні 2022 року міністр Остін сформував міжнародну групу", – йдеться у повідомленні.

Участь у засіданні "Рамштайну-16" окрім Остіна та Брауна візьмуть міністри оборони та старші військові чиновники з майже 50 країн.

На зустрічі, за даними Пентагону, планують обговорити поточну ситуацію в Україні та забезпечення українців засобами, необхідними для захисту суверенної території.

Нагадаємо, що 19 вересня у Німеччині пройшло 15-те засідання "Рамштайну", де вперше був присутній новий міністр оборони Рустем Умєров. 

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