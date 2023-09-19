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Олена Зеленська на сесії Генасамблеї ООН розповіла, як в Україні долають проблеми з оплатою праці жінок

Олена Зеленська розповіла, що Кабмін затвердив Національну стратегію подолання ґендерного розриву в оплаті праці в Україні до 2030 року.

Для керівників державних підприємств та установ скасують обов’язок подання декларацій, – НАЗК звернулося з листом до Зеленського

У разі прийняття закону про електронне декларування у тому вигляді, що схвалив Комітет Анастасії Радіної, очільники державних підприємств, установ та організацій зможуть почувати себе вільно.

З’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів перенесено на 16 листопада

Етична рада не встигла провести співбесіди з кандидатами на посаду члена ВРП по квоті науковців-правників.

Засуджені будуть крутити педалі на велотренажері, генерувати електроенергію і зменшувати собі строк ув’язнення, – в «Слузі народу» внесли законопроект

Народний депутат від «Слуги народу» пропонує ув’язненим крутити педалі і зменшувати собі таким чином строк.

Зміни у правилах відстрочки для чоловіків, що здобувають другу освіту, - з’явився ще один законопроект

Право на відстрочку від мобілізації буде у здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти і вперше здобувають наступний рівень освіти, якщо це рівень освіти є вищим за раніше здобутий.

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У Німеччині розпочалося 15-е засідання у форматі «Рамштайн»: подробиці

11:37, 19 вересня 2023
Це перший «Рамштайн» для міністра оборони України Рустема Умєрова.
У Німеччині розпочалося 15-е засідання у форматі «Рамштайн»: подробиці
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У вівторок, 19 вересня, у Німеччині в очному форматі проходить вже 15-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" – це перша зустріч з новим міністром оборони України Рустемом Умєровим.

На засідання вже прибули голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі та міністр оборони США Ллойд Остін.

Напередодні глава Пентагону заявив, що він «зустрінеться з коаліцією партнерів з близько 50 держав, щоб обговорити війну в Україні, безпекову допомогу та посилити підтримку України в боротьбі із захисту її суверенітету».

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