У Німеччині розпочалося 15-е засідання у форматі «Рамштайн»: подробиці

Це перший «Рамштайн» для міністра оборони України Рустема Умєрова.

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У вівторок, 19 вересня, у Німеччині в очному форматі проходить вже 15-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" – це перша зустріч з новим міністром оборони України Рустемом Умєровим.

На засідання вже прибули голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі та міністр оборони США Ллойд Остін.

Напередодні глава Пентагону заявив, що він «зустрінеться з коаліцією партнерів з близько 50 держав, щоб обговорити війну в Україні, безпекову допомогу та посилити підтримку України в боротьбі із захисту її суверенітету».

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