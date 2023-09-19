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Съезд представителей юридических вузов перенесен на 16 ноября

Этический совет не успел провести собеседования с кандидатами на должность члена ВСП по квоте ученых-правоведов.

Осужденные будут крутить педали на велотренажере, генерировать электроэнергию и уменьшать себе срок заключения, – в «Слуге народа» внесли законопроект

Народный депутат от «Слуги народа» предлагает заключенным крутить педали и уменьшать себе таким образом срок.

Изменения в правилах отсрочки для мужчин, получающих второе образование - появился еще один законопроект

Право на отсрочку от мобилизации будет у соискателей профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, которые учатся на дневной или дуальной формах получения образования и впервые получают следующий уровень образования, если это уровень образования выше ранее полученного.

Президент сможет возвращать представления о назначении судей в случае угрозы нацбезопасности, - Комитет согласовал законопроект

Верховной Раде рекомендуют одобрить законопроект о возвращении Президентом представлений о назначении судей в случае получения данных от СБУ или НАБУ – по мнению Дениса Маслова, это конституционно, потому что Конституция позволяет определять законом порядок назначения судей.

Преступников, которых Украина требует выдать у иностранных государств, будут держать в безопасных и лучших условиях, - Раде рекомендуют одобрить законопроект

Экстрадированных в Украину фигурантов уголовных дел будут предлагать содержать в западных областях Украины, где нет активных обстрелов, - Комитет одобрил законопроект Дениса Маслова.

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В Германии началось 15-е заседание в формате «Рамштайн»: подробности

11:37, 19 сентября 2023
Это первый «Рамштайн для министра обороны Украины Рустема Умерова.
В Германии началось 15-е заседание в формате «Рамштайн»: подробности
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Во вторник, 19 сентября, в Германии в очном формате проходит уже 15-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" – это первая встреча с новым министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

На заседание уже прибыли глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли и министр обороны США Ллойд Остин.

Накануне глава Пентагона заявил, что он «встретится с коалицией партнеров из около 50 государств, чтобы обсудить войну в Украине, помощь в сфере безопасности и усилить поддержку Украины в борьбе по защите ее суверенитета».

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