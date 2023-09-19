В Германии началось 15-е заседание в формате «Рамштайн»: подробности

Это первый «Рамштайн для министра обороны Украины Рустема Умерова.

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Во вторник, 19 сентября, в Германии в очном формате проходит уже 15-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" – это первая встреча с новым министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

На заседание уже прибыли глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли и министр обороны США Ллойд Остин.

Накануне глава Пентагона заявил, что он «встретится с коалицией партнеров из около 50 государств, чтобы обсудить войну в Украине, помощь в сфере безопасности и усилить поддержку Украины в борьбе по защите ее суверенитета».

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