Министры G7 призвали Китай давить на рф, чтобы остановить агрессию против Украины

Министры G7 во время поездки главного дипломата Китая в рф заявили о необходимости давления на москву по прекращению войны в Украине.

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Министры иностранных дел стран «Большой семерки» (G7) призвали Китай давить на россию, чтобы она прекратила агрессию против Украины. Министры иностранных дел блока встретились в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН и опубликовали совместное заявление, – сообщает Reuters.

В заявлении, опубликованном министерством иностранных дел Японии, которая председательствует в G7, говорится, что члены G7 надеются, что Китай будет настаивать на немедленном, полном и безусловном выводе российских войск из Украины.

Заявление прозвучало во время четырехдневной поездки главного дипломата Китая Ван И в россию, во время которой обе страны, как ожидается, обещают более глубокие политические связи, а российский диктатор планирует свой визит в Пекин.

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