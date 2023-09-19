Министры G7 призвали Китай давить на рф, чтобы остановить агрессию против Украины

Министры иностранных дел стран «Большой семерки» (G7) призвали Китай давить на россию, чтобы она прекратила агрессию против Украины. Министры иностранных дел блока встретились в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН и опубликовали совместное заявление, – сообщает Reuters.
В заявлении, опубликованном министерством иностранных дел Японии, которая председательствует в G7, говорится, что члены G7 надеются, что Китай будет настаивать на немедленном, полном и безусловном выводе российских войск из Украины.
Заявление прозвучало во время четырехдневной поездки главного дипломата Китая Ван И в россию, во время которой обе страны, как ожидается, обещают более глубокие политические связи, а российский диктатор планирует свой визит в Пекин.
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