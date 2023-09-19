Съезд представителей юридических вузов перенесен на 16 ноября

Этический совет не успел провести собеседования с кандидатами на должность члена ВСП по квоте ученых-правоведов.

Источник фото: SUD.UA

Высший совет правосудия 19 сентября 2023 года перенес дату проведения Съезда представителей юридических вузов и научных учреждений.

Напомним, что съезд ученых-правоведов для избрания члена Высшего совета правосудия изначально был запланирован на 21 сентября.

Впрочем, выяснилось, что Этический совет не успел провести собеседования с 12 кандидатами на единственную вакантную должность члена ВСП по квоте съезда ученых-правоведов. Соответствующие собеседования Этический совет начнет только 21 сентября.

Таким образом, согласно новому решению Совета правосудия, определена новая дата проведения Съезда - 16 ноября 2023 года. Время и место проведения съезда остались неизменными, то есть делегаты съезда начнут работу в 13:00 в помещении Государственного торгово-экономического университета (Киев, ул. Киото 19).

Напомним, что в июне 2023 года делегатам съезда ученых-правоведов не удалось избрать члена Высшего совета правосудия по своей квоте, после чего был объявлен новый конкурс.

Автор: Вячеслав Хрипун

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