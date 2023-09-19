Міністри G7 закликали Китай тиснути на рф, щоб зупинити агресію проти України

Міністри G7 під час поїздки головного дипломата Китаю до рф заявили про необхідність тиску на москву щодо припинення війни в Україні.

Джерело фото: iPress.ua

Міністри закордонних справ країн «Великої сімки» (G7) закликали Китай тиснути на росію, щоб вона припинила агресію проти України. Міністри закордонних справ блоку зустрілися у кулуарах Генеральної Асамблеї ООН та опублікували спільну заяву, – повідомляє Reuters.

У заяві, опублікованій міністерством закордонних справ Японії, яка головує у G7, йдеться, що члени G7 сподіваються, що Китай наполягатиме на негайному, повному та безумовному виведенні російських військ з України.

Заява прозвучала, під час чотириденної поїздки головного дипломата Китаю Ван І в росію, під час якої обидві країни, як очікується, обіцяють глибші політичні зв'язки, а російський диктатор планує свій візит до Пекіна.

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