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Принципи екстериторіальності при розгляді заяв про призначення та перерахунок пенсій мінімізують корупційні ризики та оптимізують навантаження на працівників ПФУ: позиція ВС

Верховний Суд висловив позицію щодо екстериторіального порядку опрацювання Пенсійним фондом України заяв щодо призначення або перерахунку пенсій.

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1 жовтня набере чинності Наказ Мінюсту, за яким державний реєстратор має право вимагати від фізичних та юридичних осіб надання пояснень, необхідних для встановлення кінцевого бенефіціарного власника, надання копій документів, доступу до приміщень юридичної особи, проведення огляду речей та документів за місцезнаходженням юридичної особи

В який строк юридичні особи приватної форми власності повинні обов’язково зареєструватися в Електронному суді

ГПК, ЦПК та КАСУ передбачають різні кінцеві терміни для обов’язкової реєстрації електронних кабінетів юридичними особами приватного права – без такої реєстрації суди не прийматимуть позовні заяви до розгляду.

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Законопроект Володимира Зеленського, що лежав у Раді з квітня 2021 року стосовно криміналізації контрабанди товарів, можуть нарешті прийняти як закон

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80 контролюючих структур перевіряють одного підприємця

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Міністри G7 закликали Китай тиснути на рф, щоб зупинити агресію проти України

13:28, 19 вересня 2023
Міністри G7 під час поїздки головного дипломата Китаю до рф заявили про необхідність тиску на москву щодо припинення війни в Україні.
Міністри G7 закликали Китай тиснути на рф, щоб зупинити агресію проти України
Джерело фото: iPress.ua
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Міністри закордонних справ країн «Великої сімки» (G7) закликали Китай тиснути на росію, щоб вона припинила агресію проти України. Міністри закордонних справ блоку зустрілися у кулуарах Генеральної Асамблеї ООН та опублікували спільну заяву, – повідомляє Reuters.

У заяві, опублікованій міністерством закордонних справ Японії, яка головує у G7, йдеться, що члени G7 сподіваються, що Китай наполягатиме на негайному, повному та безумовному виведенні російських військ з України.

Заява прозвучала, під час чотириденної поїздки головного дипломата Китаю Ван І в росію, під час якої обидві країни, як очікується, обіцяють глибші політичні зв'язки, а російський диктатор планує свій візит до Пекіна.

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