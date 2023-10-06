В США розглядають альтернативні шляхи фінансування допомоги Україні, — ЗМІ

Повідомляється, що у Байдена планують використання грантової програми Держдепу та перенаправлення фінансування бюджетів Пентагону.

Фото: dpa

В США розглядають можливість використання грантової програми Державного департаменту для надсилання додаткової військової допомоги Україні на фоні проблем з фінансуванням від Конгресу, повідомляє Politico.

Джо Байден натякнув заявив в середу, що "є інший спосіб, за допомогою якого ми зможемо знайти для цього фінансування". Від подальших коментарів він відмовився.

Видання пише, що президент США мав на увазі саме грантову програму Держдепу щодо іноземного військового фінансування.

"Ця програма надає гранти або позики, щоб допомогти країнам-партнерам придбати зброю та оборонне обладнання - призначене для України та інших країн, які постраждали від повномасштабного вторгнення росії, сказали двоє чиновників", - пише Politico.

Тим не менш, один чиновник сказав, що навіть якщо США скористаються фінансовими повноваженнями для закупівлі зброї, Конгрес все одно повинен дозволити додаткове фінансування для підтримки України.

Також повідомляється, що адміністрація також потенційно може попросити Конгрес перенаправити фінансування з іншого бюджету Пентагону на підтримку України. Однак цей маршрут потребує схвалення законодавців.

Високопоставлений представник Пентагону сказав, що рішення про те, яким маршрутом піде департамент, ще не прийнято.

"Перепрограмування - це завжди варіант для термінових потреб. На даний момент, однак, наскільки мені відомо, не було прийнято рішення щодо використання перепрограмування як способу підтримки безпеки України", - сказав бригадний генерал Патрік Райдер.

Як ми писали, в МЗС розповіли, чи вплине ситуація з тимчасовим бюджетом США на допомогу Україні.

Нагадаємо, що Байден після підписання закону про продовження фінансування уряду США на 45 днів, до якого не увійшла допомога Україні, заявив, що країна за жодних обставин не може допустити, щоб американська підтримка українському народу була перервана.

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