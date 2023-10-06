Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, текстова та відеотрансляція

Також Пленум висловиться щодо спроб Верховної Ради реформувати Велику Палату Верховного Суду.

Регламент розбрату: як і чому у ВККС спалахнув перший серйозний конфлікт

У складі Вищої кваліфікаційної комісії суддів не має порозуміння щодо можливості відкликання з адміністративних посад.

Законодавство, яке визначає порядок призначення та звільнення вищого командування ЗСУ, не покладає на Президента обов’язок вказувати в указах підстави призначення чи звільнення, - позиція ВП ВС

Велика Палата Верховного Суду розглянула справу стосовно звільнення екс-командувача Повітряних Сил Збройних Сил України.

Велика Палата Верховного Суду визначила критерії віднесення органів державної влади до правоохоронних, адже законодавство таких не містить

Законодавство, зокрема Кримінальний кодекс, не дає чіткого визначення понять «правоохоронний орган» та «працівник правоохоронного органу», - що вирішила Велика Палата ВС.

Розширено форми компенсації за пошкодження квартир та будинків внаслідок бойових дій, щоб люди могли самі відбудовувати своє майно

Чинний Закон не дозволяє отримати компенсацію «живими» грошима для самостійного відновлення об’єкта нерухомості та придбання будівельної продукції.

  1. В Україні
  2. / У світі

В США розглядають альтернативні шляхи фінансування допомоги Україні, — ЗМІ

09:22, 6 жовтня 2023
Повідомляється, що у Байдена планують використання грантової програми Держдепу та перенаправлення фінансування бюджетів Пентагону.
В США розглядають альтернативні шляхи фінансування допомоги Україні, — ЗМІ
Фото: dpa
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

В США розглядають можливість використання грантової програми Державного департаменту для надсилання додаткової військової допомоги Україні на фоні проблем з фінансуванням від Конгресу, повідомляє Politico.

Джо Байден натякнув заявив в середу, що "є інший спосіб, за допомогою якого ми зможемо знайти для цього фінансування". Від подальших коментарів він відмовився.

Видання пише, що президент США мав на увазі саме грантову програму Держдепу щодо іноземного військового фінансування.

"Ця програма надає гранти або позики, щоб допомогти країнам-партнерам придбати зброю та оборонне обладнання - призначене для України та інших країн, які постраждали від повномасштабного вторгнення росії, сказали двоє чиновників", - пише Politico.

Тим не менш, один чиновник сказав, що навіть якщо США скористаються фінансовими повноваженнями для закупівлі зброї, Конгрес все одно повинен дозволити додаткове фінансування для підтримки України.

Також повідомляється, що адміністрація також потенційно може попросити Конгрес перенаправити фінансування з іншого бюджету Пентагону на підтримку України. Однак цей маршрут потребує схвалення законодавців.

Високопоставлений представник Пентагону сказав, що рішення про те, яким маршрутом піде департамент, ще не прийнято.

"Перепрограмування - це завжди варіант для термінових потреб. На даний момент, однак, наскільки мені відомо, не було прийнято рішення щодо використання перепрограмування як способу підтримки безпеки України", - сказав бригадний генерал Патрік Райдер.

Як ми писали, в МЗС розповіли, чи вплине ситуація з тимчасовим бюджетом США на допомогу Україні.

Нагадаємо, що Байден після підписання закону про продовження фінансування уряду США на 45 днів, до якого не увійшла допомога Україні, заявив, що країна за жодних обставин не може допустити, щоб американська підтримка українському народу була перервана.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Татаринов
    Дмитро Татаринов
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Ірина Соломко
    Ірина Соломко
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду