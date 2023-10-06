Знайшли під завалами будинку: внаслідок обстрілу Харкова загинула дитина, фото

Рятувальники розбирають завали.

Фото: МВС

росія завдала ракетного удару по Харкову. Два удари були завдані по Слобідському та Київському районах. В одному з випадків зруйнований житловий будинок. Про це повідомили у Харківській ОВА.

На місці влучань працюють рятувальники, розбирають завали.

Під завалами будинку рятувальники знайшли тіло хлопчика. Попередньо, постраждали 16 людей, в тому числі 11-місячна дитина.

ОНОВЛЕНО: У МВС повідомили деталі обстрілу. Під руїнами виявили тіло 10-річної дитини. Ще 16 осіб отримали травми. 2 людини врятували співробітники ДСНС.

Пошкоджено 2 багатоквартирних будинків та зруйновано триповерховий житловий дім.

Внадіслок удару виникла пожежу площею 50 кв.м. Рятувальники ліквідували вогонь.

Нагадаємо, що 5 жовтня рф вдарила по селу Гроза на Харківщині. Ракета влучила у кафе-магазин, де було багато людей.

У Харківській області оголошено триденну жалобу.

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