Ворог вдарив по прикордонній і припортовій інфраструктурі Одещини: призупинено роботу поромного пункту пропуску

Під ударом «Шахедів» опинилися прикордонна і припортова інфраструктура Подунав'я: пошкоджено зерносховище, зайнялись кілька вантажних автівок.

Вночі рф вкотре атакувала Україну ударними дронами Shahed-131/136. Знову під ударом опинилася Одеська область. Про наслідки обстрілу повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Він зазначив, що ворог вкотре цілив по прикордонній та припортовій інфраструктурі Ізмаїльського району.

Пошкоджено зерносховище, зайнялися 9 вантажівок. Попередньо без постраждалих.

Наразі функціонування поромної переправи тимчасово зупинено.

Зазначимо, що Ізмаїльский район Одеської області часто страждає від атак росії. Неодноразово навіть уламки ударних дронів падали на території Румунії.

Тому Румунія перекидає до кордону з Україною ППО.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.