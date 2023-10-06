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Ворог вдарив по прикордонній і припортовій інфраструктурі Одещини: призупинено роботу поромного пункту пропуску

08:29, 6 жовтня 2023
Під ударом «Шахедів» опинилися прикордонна і припортова інфраструктура Подунав'я: пошкоджено зерносховище, зайнялись кілька вантажних автівок.
Ворог вдарив по прикордонній і припортовій інфраструктурі Одещини: призупинено роботу поромного пункту пропуску
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Вночі рф вкотре атакувала Україну ударними дронами Shahed-131/136. Знову під ударом опинилася Одеська область. Про наслідки обстрілу повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Він зазначив, що ворог вкотре цілив по прикордонній та припортовій інфраструктурі Ізмаїльського району.

Пошкоджено зерносховище, зайнялися 9 вантажівок.  Попередньо без постраждалих. 

Наразі функціонування поромної переправи тимчасово зупинено.

Зазначимо, що Ізмаїльский район Одеської області часто страждає від атак росії. Неодноразово навіть уламки ударних дронів падали на території Румунії.

Тому Румунія перекидає до кордону з Україною ППО

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