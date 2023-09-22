«Можемо бути наступними»: Йоганніс назвав падіння дронів рф на території Румунії «серйозною проблемою»

Президент Румунії зробив заяву про падіння російських дронів на території його країни та зазначив важливість підтримки України.

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Президент Румунії Клаус Йоганніс під час виступу на Форумі світових лідерів у Колумбійському університеті в Нью-Йорку, висловив занепокоєння стосовно перетину кордону Румунії російськими безпілотниками. Він підкреслив, що хоча падіння уламків російських дронів на території Румунії не є атакою, самі інциденти є «серйозною проблемою», – повідомляє Agerpres.

Президент зазначив, що на території Румунії тричі знаходили уламки російських дронів.

«Наразі ніхто не постраждав, але це не означає, що ці інциденти не мають значення», – зазначив він.

За його словами, Румунія вже домовилася з країнами-союзниками посилити протиповітряну оборону у регіоні.

«Хоча напади росії не спрямовані на Румунію, ситуація неприйнятна. Безпілотники не атакують Румунію, але те, що їх уламки падають на територію країни, є реальною проблемою, яку потрібно вирішувати», – сказав Йоганніс.

Румунський лідер також додав, що люди, які живуть на румунському березі Дунаю поблизу кордону, бояться атак росії, тому важливість підтримки України є очевидною.

«Вони бачать бомбардування на тому боці і думають, що якщо ми будемо стояти і дивитися, то можемо бути наступними», – зазначив президент.

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