Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Президент зможе повертати подання про призначення суддів у разі загрози нацбезпеці, - Комітет погодив законопроект

Верховній Раді рекомендують схвалити законопроект про повернення Президентом подань про призначення суддів у разі отримання даних від СБУ чи НАБУ – на думку Дениса Маслова, це конституційно, бо Конституція дозволяє визначати законом порядок призначення суддів.

В Україні повернуть кримінальну відповідальність за контрабанду товарів

Законопроект Володимира Зеленського, що лежав у Раді з квітня 2021 року стосовно криміналізації контрабанди товарів, можуть нарешті прийняти як закон

Кабмін затвердив Порядок використання бюджетних коштів на здійснення заходів з реалізації антикорупційних стратегій

Зокрема, Уряд встановив, що не допускається спрямування бюджетних коштів на оплату посередницьких послуг.

РСУ наполягає на перегляді норми щодо неможливості перебування заступника керівника апарату суду в судах, де кількість працівників апарату не перевищує 75

В Раду суддів України поступила маса звернень від районних судів, а ДСА та ВРП тепер необхідно реагувати.

Бюджетних коштів у 2024 році вистачить всього на 400 нових суддів, — проект Бюджету, документ

Мінфін відмовив Вищій раді правосуддя у пропозиціях про збільшення фінансування: вистачить на фактичну кількість суддів плюс 400 нових.

  1. У світі

«Можемо бути наступними»: Йоганніс назвав падіння дронів рф на території Румунії «серйозною проблемою»

14:41, 22 вересня 2023
Президент Румунії зробив заяву про падіння російських дронів на території його країни та зазначив важливість підтримки України.
«Можемо бути наступними»: Йоганніс назвав падіння дронів рф на території Румунії «серйозною проблемою»
Джерело фото: Getty Images
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Президент Румунії Клаус Йоганніс під час виступу на Форумі світових лідерів у Колумбійському університеті в Нью-Йорку, висловив занепокоєння стосовно перетину кордону Румунії російськими безпілотниками. Він підкреслив, що хоча падіння уламків російських дронів на території Румунії не є атакою, самі інциденти є «серйозною проблемою», – повідомляє Agerpres.

Президент зазначив, що на території Румунії тричі знаходили уламки російських дронів.

«Наразі ніхто не постраждав, але це не означає, що ці інциденти не мають значення», – зазначив він.

За його словами, Румунія вже домовилася з країнами-союзниками посилити протиповітряну оборону у регіоні.

«Хоча напади росії не спрямовані на Румунію, ситуація неприйнятна. Безпілотники не атакують Румунію, але те, що їх уламки падають на територію країни, є реальною проблемою, яку потрібно вирішувати», – сказав Йоганніс.

Румунський лідер також додав, що люди, які живуть на румунському березі Дунаю поблизу кордону, бояться атак росії, тому важливість підтримки України є очевидною.

«Вони бачать бомбардування на тому боці і думають, що якщо ми будемо стояти і дивитися, то можемо бути наступними», – зазначив президент.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тарас Бисага
    Тарас Бисага
    суддя Закарпатського апеляційного суду
  • Лариса Татарчук
    Лариса Татарчук
    голова Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська
  • Олена Осіпова
    Олена Осіпова
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Антон Рупак
    Антон Рупак
    суддя Вінницького апеляційного суду