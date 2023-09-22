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«Можем быть следующими»: Йоханнис назвал падение дронов рф на территории Румынии «серьезной проблемой»

14:41, 22 сентября 2023
Президент Румынии сделал заявление о падении российских дронов на территории его страны и отметил важность поддержки Украины.
«Можем быть следующими»: Йоханнис назвал падение дронов рф на территории Румынии «серьезной проблемой»
Источник фото: Getty Images
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Президент Румынии Клаус Йоханнис во время выступления на Форуме мировых лидеров в Колумбийском университете в Нью-Йорке, выразил обеспокоенность относительно пересечения границы Румынии российскими беспилотниками. Он подчеркнул, что, хотя падение обломков российских дронов на территории Румынии не является атакой, сами инциденты являются «серьезной проблемой», – сообщает Agerpres.

Президент отметил, что на территории Румынии трижды находили обломки российских дронов.

«Пока никто не пострадал, но это не значит, что эти инциденты не имеют значения», – отметил он.

По его словам, Румыния уже договорилась со странами-союзниками усилить противовоздушную оборону в регионе.

«Хотя нападения россии не направлены на Румынию, ситуация неприемлема. Беспилотники не атакуют Румынию, но то, что их обломки падают на территорию страны, является реальной проблемой, которую нужно решать», – сказал Йоханнис.

Румынский лидер также добавил, что люди, которые живут на румынском берегу Дуная вблизи границы, боятся атак России, поэтому важность поддержки Украины является очевидна.

«Они видят бомбардировки на той стороне и думают, что если мы будем стоять и смотреть, то можем быть следующими», – отметил президент.

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