На тлі російських обстрілів Румунія перекидає до кордону з Україною ППО, — ЗМІ

У селищі Плауру, розташованому в декількох сотнях метрів від Ізмаїла, вже побудували два бомбосховища.

Румунія перекидає засоби ППО ближче до селищ, розташованих через річку від України, а також збільшує кількість військових спостережних пунктів і патрулів у цьому районі. Про це пише Reuters.

Зазначається, що падіння уламків дронів в Румунії підкреслюють небезпеку непорозуміння або навіть гіршого розвитку подій між рф і НАТО.

У селищі Плауру, розташованому в декількох сотнях метрів від українського Ізмаїла, вже побудували два бомбосховища. Жителів довколишніх районів сповіщають про атаки дронів на Україну за телефонами. При цьому мер комуни Сеаталчіой Тудор Чернега каже, що поганий прийом мобільного зв'язку впливає на їх ефективність.

Джерела видання в оборонному відомстві заявили, що їм не відомо жодного випадку, коли "повністю справні" російські безпілотники потрапляли в повітряний простір Румунії. За їхніми словами, три відомі випадки "не були пов'язані з вибухівкою".

Зазначимо, що на території Румунії неодноразово падали російські безпілотники.

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