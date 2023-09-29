Які зміни чекають на українців, які знайшли прихисток в Естонії

Українці мають можливість отримати або продовжити раніше отриманий тимчасовий захист до березня 2025 року.

Джерело фото: ARGO INGVER | DELFI MEEDIA

Українці, які знайшли прихисток в Естонії після початку повномасштабної війни, мають можливість отримати або продовжити раніше отриманий тимчасовий захист до березня 2025 року.

Водночас є деякі зміни, зазначив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Так, замість отримання тимчасового захисту терміном на 1 рік з можливістю подальшого продовження, його надаватимуть до березня 2025 року тим, хто вперше подає заяву і тим, хто хоче його продовжити.

Також, зазначив Лубінець, для продовження тимчасового захисту потрібно буде зробити нове фото для своїх ідентифікаційних документів у поліції та прикордонній охороні.

Крім того, можуть ставити додаткові запитання щодо обставин прибуття в Естонію: зокрема, щодо мети та інших важливих аспектів.

«Такі зміни в політиці тимчасового захисту спрямовані на більш гнучке та довгострокове надання захисту громадянам України в Естонії», - пояснив Уповноважений.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.