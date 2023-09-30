З 1 жовтня в Україну прийде похолодання: прогноз синоптика

Найближчими вихідними в Україні очікується зміна погоди: похолодання, але без суттєвих опадів.

Україну очікує погіршення погодних умов, яке розпочнеться з 1 жовтня. Про це повідомив відомий синоптик Ігор Кібальчич за даними meteoprog.

За прогнозами синоптика, після тривалого періоду аномально теплої та сухої погоди відбудеться зміна атмосферної циркуляції. З 1 жовтня, починаючи із західних та північних областей України, очікується істотне зниження температури повітря на 5 – 7 °C.

У суботу по всій Україні, зокрема, у центральних областях прогнозується сонячна та суха погода. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі +9…+14 °С, вдень +23…+28 °С.

У неділю західних та центральних областях очікується невеликий дощ. Температура знизиться в середньому до +23 °С.

Зміна повітряної маси відбуватиметься на фоні посилення північно-західного вітру, а у деяких регіонах можуть пройти локальні дощі, часом із грозами.

Похолодання може вплинути на побут та плани на вихідні, тож жителі України радять бути готовими до зміни погодних умов і вжити необхідних заходів для комфортного відпочинку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.