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ВП ВС: Відсутність регламентації права на оскарження відмови у відкритті дисциплінарного провадження щодо прокурора є розумним обмеженням, покликаним не перевантажувати судову систему

Велика Палата Верховного Суду пояснила, чому відсутність регламентації в національному законодавстві права на оскарження рішень про відмову у відкритті дисциплінарного провадження щодо прокурора чи оскарження рішення про визнання відсутності порушення вимог щодо несумісності прокурором є розумним обмеженням.

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  1. В Україні

З 1 жовтня в Україну прийде похолодання: прогноз синоптика

07:00, 30 вересня 2023
Найближчими вихідними в Україні очікується зміна погоди: похолодання, але без суттєвих опадів.
З 1 жовтня в Україну прийде похолодання: прогноз синоптика
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Україну очікує погіршення погодних умов, яке розпочнеться з 1 жовтня. Про це повідомив відомий синоптик Ігор Кібальчич за даними meteoprog.

За прогнозами синоптика, після тривалого періоду аномально теплої та сухої погоди відбудеться зміна атмосферної циркуляції. З 1 жовтня, починаючи із західних та північних областей України, очікується істотне зниження температури повітря на 5 – 7 °C.

У суботу по всій Україні, зокрема, у центральних областях прогнозується сонячна та суха погода. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі +9…+14 °С, вдень +23…+28 °С.

У неділю західних та центральних областях очікується невеликий дощ. Температура знизиться в середньому до +23 °С.

Зміна повітряної маси відбуватиметься на фоні посилення північно-західного вітру, а у деяких регіонах можуть пройти локальні дощі, часом із грозами.

Похолодання може вплинути на побут та плани на вихідні, тож жителі України радять бути готовими до зміни погодних умов і вжити необхідних заходів для комфортного відпочинку.

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