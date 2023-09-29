Міністерство фінансів повідомило, чому призначення нових суддів у 2024 році може стати проблемою

Матеріально-технічне забезпечення нових суддів поки що не передбачене проектом бюджету на 2024 рік.

Джерело фото: Судова влада

У Міністерстві фінансів повідомили, що хоча державний бюджет на 2024 рік і передбачає призначення на посади певної кількості нових суддів і, відповідно, нових працівників апаратів судів, однак під питанням залишається матеріально-технічне забезпечення нових суддів і працівників апаратів судів.

Наприклад, тільки Вищому антикорупційному суду на 2024 рік необхідно додатково 27 млн. 700 тис. гривень. Ці гроші потрібні ВАКС для закупівлі оргтехніки та меблів новим суддям і працівникам апарату ВАКС та АП ВАКС. Крім того буде необхідне закупити ліцензійне програмне забезпечення, комплекси відеоконференцзв’язку та фіксації засідань, облаштувати нові зали судових засідань. Також у ВАКС є потреба в додатковому приміщенні суду, в якому можна розмістити нових суддів та працівників апарату суду.

Нагадаємо, що днями Вища рада правосуддя погодила розширення штату суддів ВАКС та АП ВАКС до 63 суддів. Відповідно, у ВАКС вже зазначили про необхідність якнайшвидше розпочати конкурс на вакантні посади суддів Антикорупційного суду.

Крім того, у ВККС вже оголосили конкурси на вакантні посади суддів місцевих та апеляційних судів (загалом конкурси оголошено на 1092 вакансії). Також, у планах Комісії конкурси на посади суддів КМОАС, ВАС тощо.

У зв’язку з цим у Вищій раді правосуддя вже звернули увагу, що проект бюджету на 2024 рік передбачає фінансову можливість виплати суддівської винагороди лише для 400 новопризначених суддів.

«Ми можемо розглянути потребу додаткових витрат. Але потреби всіх головних розпорядників дуже великі. Всі додаткові потреби фінансуються за кошти іноземних та міжнародних партнерів. Ми не друкуємо гроші. Немає у нас доходів, щоб враховувати додаткові потреби. Всім потрібно подивитися і оптимізувати свої витрати. Ми враховуємо лише критичні речі, які необхідні для виконання зобов’язань України щодо вступу до ЄС і вимог міжнародних партнерів щодо проведення реформ. Все інше – це другорядні речі, вони не є зараз критичними. Внаслідок економії, можна знайти кошти на меблі, стільці і все інше у себе в середині», - зазначив 27 вересня під час обговорення проекту бюджету судової влади на 2024 рік на засіданні Комітету Верховної Ради з питань правової політики заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Нагадаємо, що у Міністерстві фінансів також розповіли, чому суддівська винагорода й далі буде розраховуватися з прожиткового мінімуму у розмірі 2 102 гривні.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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