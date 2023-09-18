Бюджетних коштів у 2024 році вистачить всього на 400 нових суддів, — проект Бюджету

Мінфін відмовив Вищій раді правосуддя у пропозиціях про збільшення фінансування: вистачить на фактичну кількість суддів плюс 400 нових.

Фото: УНІАН

Бюджет наступного року розрахований на 400 нових суддів. Про це йдеться у додатках до законопроекту №10000 про Державний бюджет на 2024 рік.

Нагадаємо, що Вища кваліфкомісія суддів (ВККС) наприкінці минулого тижня оголосила конкурси на близько 1100 вакансій до місцевих та апеляційних судів (560 у місцевих та 532 – в апеляційних).

В свою чергу, як зазначає Міністерство фінансів у своїх поясненнях, «не враховано пропозиції Вищої ради правосуддя по статтях, пов'язаних із забезпеченням функціонування судів і діяльності суддів, органів та установ системи правосуддя, на загальну суму 16,1 млрд грн, у тому числі на оплату праці з нарахуваннями – 7,5 млрд грн. Як раніше писала «Судово-юридична газета», у листі до Уряду України Вища рада правосуддя вказала, що у 2024 році може не вистачити 18,8 млн грн на матеріальну допомогу на оздоровлення для членів Вищої ради правосуддя та працівників секретаріату, 25 млн грн на премії, 14,5 млн грн на матеріально допомогу для вирішення соціально-побутових питань та 15,26 млн грн для виплати надбавки за вислугу років працівникам Вищої ради правосуддя.

Мінфін вказує, що у проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» враховано:

у повному обсязі видатки на виплату суддівської винагороди для фактичної кількості суддів та для 400 новопризначених суддів, розмір суддівської винагороди збережено на рівні 2023 року;

обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями для впровадження єдиних підходів та прозорої системи оплати праці державним службовцям на основі класифікації посад ( детально – тут

видатки на оплату праці з нарахуваннями для служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя;

видатки на оплату праці з нарахуваннями на додаткову чисельність суддів та працівників Вищого антикорупційного суду.

на інші поточні витрати – 4,1 млрд грн

У проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» враховано обсяг поточних видатків на рівні 2023 року.

на капітальні видатки – 3,7 млрд грн

У проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» передбачено видатки на розвиток електронного судочинства – впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

на виконання рішень судів на користь суддів та працівників апаратів судів – 0,8 млрд грн

«Загалом, обсяг видатків на функціонування системи правосуддя визначався з урахуванням дії в Україні воєнного стану та пріоритетів використання фінансового ресурсу держави на виконання завдань щодо відсічі збройної агресії, забезпечення недоторканності державного кордону та захисту держави, безперебійного функціонування бюджетної сфери та життєво необхідних потреб жителів територіальних громад, реалізації заходів територіальної оборони та захисту безпеки населення.

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України головні розпорядники коштів державного бюджету мають забезпечити ефективне витрачання коштів, визначивши пріоритетні напрями використання наявного ресурсу», - вказали у Міністерстві фінансів.

Загалом у проекті Закону «Про Державний бюджет України на 2024 рік» по статтях, пов'язаних із забезпеченням функціонування судів і діяльності суддів, органів та установ системи правосуддя, загальний обсяг видатків передбачено у сумі 23,7 млрд грн, у тому числі:

із загального фонду – 20,1 млрд грн , що на 3,7 млрд грн більше проти 2023 року;

, що на 3,7 млрд грн більше проти 2023 року; із спеціального фонду – 3,6 млрд грн, що на 0,1 млрд грн більше проти 2023 року.

Автор: Наталя Мамченко

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