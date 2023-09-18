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РСУ оголосила конкурс на посади двох суддів Конституційного Суду

Документи можна подати з 19 вересня по 18 жовтня 2023 року.

Держава має забезпечити захист гарантій незалежності прокурорів подібно до того, як це зроблено для суддів, - Рішення КСУ

Європейські стандарти зобов’язують Україну як державу-члена Ради Європи гарантувати захист статусу прокурора законом як нормативним актом того самого рівня, що гарантує захист статусу судді, щоб забезпечити умови для дієвого правосуддя відповідно до вимог правовладдя.

Бюджетних коштів у 2024 році вистачить всього на 400 нових суддів, — проект Бюджету

Мінфін відмовив Вищій раді правосуддя у пропозиціях про збільшення фінансування: вистачить на фактичну кількість суддів плюс 400 нових.

ДБР додали до переліку органів, де не будуть зменшувати прожитковий мінімум для розрахунку окладу

Посадові оклади НАЗК, НАБУ та слідчих ДБР не будуть обмежувати зменшеним прожитковим мінімумом.

Стало відомо, на яку кількість нових суддів розрахований Держбюджет на 2024 рік

Мінфін розрахував Бюджет, виходячи з того, що у 2024 році буде призначено 400 нових суддів, а ВККС оголосила конкурс на майже 1100 вакансій.

  1. У світі

США та Китай планують обговорити питання безпеки та стабілізації відносин — ЗМІ

11:12, 18 вересня 2023
Країни планують провести низку зустрічей за участі високопосадовців.
США та Китай планують обговорити питання безпеки та стабілізації відносин — ЗМІ
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У найближчі місяці США та Китай планують провести серію обговорень за участю високопосадовців з питань безпеки та стабілізації відносин. Про це повідомило видання Bloomberg.

Джерело зазначає, що домовленості досягли після зустрічі радника американського президента Джейка Саллівана та глави МЗС Китаю Ван І в Мальті у ці вихідні.

У виданні заявляють, що Вашингтон і Пекін зацікавлені у стабілізації відносин — Китаю потрібен час, щоб вирішити внутрішні економічні проблеми, а в адміністрації Байдена хочуть сконцентруватися на виборах 2024 року.

Раніше ми писали, що Байден запропонує розширити список постійних членів ООН.

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