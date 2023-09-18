США та Китай планують обговорити питання безпеки та стабілізації відносин — ЗМІ

Країни планують провести низку зустрічей за участі високопосадовців.

У найближчі місяці США та Китай планують провести серію обговорень за участю високопосадовців з питань безпеки та стабілізації відносин. Про це повідомило видання Bloomberg.

Джерело зазначає, що домовленості досягли після зустрічі радника американського президента Джейка Саллівана та глави МЗС Китаю Ван І в Мальті у ці вихідні.

У виданні заявляють, що Вашингтон і Пекін зацікавлені у стабілізації відносин — Китаю потрібен час, щоб вирішити внутрішні економічні проблеми, а в адміністрації Байдена хочуть сконцентруватися на виборах 2024 року.

Раніше ми писали, що Байден запропонує розширити список постійних членів ООН.

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