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Бюджетных средств в 2024 году хватит всего на 400 новых судей, – проект Бюджета

Минфин отказал Высшему совету правосудия в предложениях об увеличении финансирования: хватит на фактическое количество судей плюс 400 новых.

ГБР добавили в список органов, где не будут уменьшать прожиточный минимум для расчета оклада

Должностные оклады НАПК, НАБУ и следователей ГБР не будут ограничивать уменьшенным прожиточным минимумом.

Стало известно, на какое количество новых судей рассчитан Госбюджет на 2024 год

Минфин рассчитал Бюджет, исходя из того, что в 2024 году будет назначено 400 новых судей, а ВККС огласила конкурс на почти 1100 вакансий.

Ликвидация хозяйственных судов будет иметь разрушительные последствия для экономики страны, – обращение Ассоциации судей хозяйственных судов

Оптимизация судов путем ликвидации хозяйственных судов создаст новые проблемы для участников процесса и увеличит расходы бюджета, а проблему улучшения доступа к правосудию – не решит, – Ассоциация судей хозяйственных судов обратилась к Руслану Стефанчуку, Денису Маслову и Лесе Ваолевской.

Антикоррупционный суд в 2024 году очистит общество от коррупции на 42%, – план Кабмина

Сопроводительные документы к проекту Госбюджета свидетельствуют, что для ВАКС установили показатель очищения общества от коррупции в 42%.

  1. В мире

США и Китай планируют обсудить вопросы безопасности стабилизации отношений

11:12, 18 сентября 2023
Страны планируют провести ряд встреч с участием чиновников.
США и Китай планируют обсудить вопросы безопасности стабилизации отношений
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В ближайшие месяцы США и Китай планируют провести серию обсуждений с участием чиновников по вопросам безопасности и стабилизации отношений. Об этом сообщило издание Bloomberg.

Источник отмечает, что договоренности достигли после встречи советника американского президента Джейка Салливана и главы МИД Китая Ван I в Мальте в эти выходные.

В издании заявляют, что Вашингтон и Пекин заинтересованы в стабилизации отношений - Китаю нужно время, чтобы решить внутренние экономические проблемы, а в администрации Байдена хотят сконцентрироваться на выборах 2024 года.

Ранее сообщалось, что Байден предложит расширить список постоянных членов ООН.

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