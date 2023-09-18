США и Китай планируют обсудить вопросы безопасности стабилизации отношений

Страны планируют провести ряд встреч с участием чиновников.

В ближайшие месяцы США и Китай планируют провести серию обсуждений с участием чиновников по вопросам безопасности и стабилизации отношений. Об этом сообщило издание Bloomberg.

Источник отмечает, что договоренности достигли после встречи советника американского президента Джейка Салливана и главы МИД Китая Ван I в Мальте в эти выходные.

В издании заявляют, что Вашингтон и Пекин заинтересованы в стабилизации отношений - Китаю нужно время, чтобы решить внутренние экономические проблемы, а в администрации Байдена хотят сконцентрироваться на выборах 2024 года.

Ранее сообщалось, что Байден предложит расширить список постоянных членов ООН.

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