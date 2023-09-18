Около 3600 гражданам рф дали 90 дней, чтобы покинуть Латвию

Граждане рф должны покинуть Латвию за три месяца из-за несдачи языкового экзамена.

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Уже на следующей неделе около 3600 граждан рф получат письмо о том, что в течение трех месяцев должны покинуть Латвию, – заявила представитель Управления по делам гражданства и миграции Майра Розе, сообщает Delfi.

По ее словам, такое количество людей не сдало экзамен на знание латышского языка и не подали заявку. Для того чтобы покинуть страну, у них будет 90 дней.

«В эти 90 дней очень многие начнут что-то делать и суетиться – мы получаем уже очень много звонков: мол, мама сказала, что все сделает, но оказалось, что она не сделала ничего, человек даже не ходил сдавать экзамен», – добавила Розе.

«Есть еще одна категория, которая считала, что им поможет Конституционный суд. Им сказали: сидите спокойно, все уладится. Они проиграли, конечно, они теряют вид на жительство. Эти люди смогут попробовать получить разрешение без послаблений – как любой другой гражданин россии, а не давний житель Латвии», – отметила она.

Отмечается, что из 25 тысяч россиян 14 тысяч подали документы на получение статуса постоянного жителя Латвии.

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