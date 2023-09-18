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  1. У світі

Близько 3600 громадянам рф дали 90 днів, щоб покинути Латвію

16:22, 18 вересня 2023
Громадяни рф мають покинути Латвію за три місяці через нездачу мовного іспиту.
Близько 3600 громадянам рф дали 90 днів, щоб покинути Латвію
Джерело фото: Getty Images
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Вже наступного тижня близько 3600 громадян рф отримають листа про те, що протягом трьох місяців мають покинути Латвію, – заявила представниця Управління у справах громадянства та міграції Майра Розе, повідомляє Delfi.

За її словами, така кількість людей не склала іспит на знання латиської мови та не подали заявку. Для того щоб покинути країну, в них буде 90 днів.

«У ці 90 днів дуже багато хто почне щось робити і метушитися – ми отримуємо вже дуже багато дзвінків: мовляв, мама сказала, що все зробить, але виявилося, що вона не зробила нічого, людина навіть не ходила складати іспит», – додала Розе.

«Є ще одна категорія, яка вважала, що їм допоможе Конституційний суд. Їм сказали: сидіть спокійно, усе владнається. Вони програли, звісно, вони втрачають посвідку на проживання. Ці люди зможуть спробувати отримати дозвіл без послаблень – як будь-який інший громадянин росії, а не давній житель Латвії», – зазначила вона.

Зазначається, що із 25 тисяч росіян 14 тисяч подали документи на отримання статусу постійного жителя Латвії.

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