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Стало известно, на какое количество новых судей рассчитан Госбюджет на 2024 год

Минфин рассчитал Бюджет, исходя из того, что в 2024 году будет назначено 400 новых судей, а ВККС огласила конкурс на почти 1100 вакансий.

ГБР добавили в список органов, где не будут уменьшать прожиточный минимум для расчета оклада

Должностные оклады НАПК, НАБУ и следователей ГБР не будут ограничивать уменьшенным прожиточным минимумом.

Антикоррупционный суд в 2024 году очистит общество от коррупции на 42%, – план Кабмина

Сопроводительные документы к проекту Госбюджета свидетельствуют, что для ВАКС установили показатель очищения общества от коррупции в 42%.

Полная проверка деклараций – необязательна: что предполагает финальная версия закона о возобновлении декларирования

У НАПК будет время до конца ноября, чтобы открыть часть деклараций, а у должностных лиц – время до конца января 2024 года, чтобы их подать: какие упрощения для декларантов предусматривает закон.

Основанием для отступления от прежней правовой позиции является очевидная неправильность прежнегоо заключения – Большая Палата ВС

В Большой Палате Верховного Суда объяснили, почему происходят отступления от прежних правовых позиций.

  1. В мире

Байден предложит расширить список постоянных членов ООН

09:13, 18 сентября 2023
В частности к постоянным членам ООН могут добавить Индию и Бразилию.
Байден предложит расширить список постоянных членов ООН
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Президент США Джо Байден планирует внести предложения по изменениям в структуру Совета безопасности ООН во время своего выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Ожидается, что эти предложения будут направлены на расширение Совета безопасности с целью более эффективного противодействия современным вызовам и угрозам, в частности, со стороны россии и Китая, – сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, пишет The Telegraph.

По его словам, Байден будет призывать 193 страны-члены ООН «пересмотреть структуру Совета Безопасности».

«Я думаю, президент Байден немного подробнее расскажет об этом. Мы ясно дали понять и считаем, что пришло время поднять вопрос о структуре Совета безопасности», – сказал Кирби.

Кроме того, Байден настаивает на включении пяти или шести новых постоянных членов в Совет безопасности ООН, в частности Индии, Бразилии, Германии и Японии. Как возможные постоянные члены рассматриваются Бразилия и ЮАР.

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