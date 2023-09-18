Байден предложит расширить список постоянных членов ООН

В частности к постоянным членам ООН могут добавить Индию и Бразилию.

Президент США Джо Байден планирует внести предложения по изменениям в структуру Совета безопасности ООН во время своего выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Ожидается, что эти предложения будут направлены на расширение Совета безопасности с целью более эффективного противодействия современным вызовам и угрозам, в частности, со стороны россии и Китая, – сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, пишет The Telegraph.

По его словам, Байден будет призывать 193 страны-члены ООН «пересмотреть структуру Совета Безопасности».

«Я думаю, президент Байден немного подробнее расскажет об этом. Мы ясно дали понять и считаем, что пришло время поднять вопрос о структуре Совета безопасности», – сказал Кирби.

Кроме того, Байден настаивает на включении пяти или шести новых постоянных членов в Совет безопасности ООН, в частности Индии, Бразилии, Германии и Японии. Как возможные постоянные члены рассматриваются Бразилия и ЮАР.

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