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Буданов рассказал, когда в россии прекратится поток оружия для войны с Украиной

09:32, 18 сентября 2023
Сейчас рф имеет преимущество в численности кадровых ресурсов, однако проигрывает в их подготовке, – Буданов.
Буданов рассказал, когда в россии прекратится поток оружия для войны с Украиной
Источник фото: interfax.com.ua
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Кадровые ресурсы рф являются одним из последних очевидных преимуществ, которое россия оставляет за собой в войне с Украиной. Однако хоть у россии есть подавляющая численность военнослужащих, качество их подготовки – низкое. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью The Economist.

Он добавил, что ресурсы россии в других аспектах исчерпываются, и это приводит к проблемам. Он указал на пробелы в экономике россии и прогнозы относительно ее состояния до 2025 года. Поток оружия прекратится в 2026 году, «возможно, раньше», хотя доказательства в поддержку его утверждений неоднородны. По словам Буданова, россия может столкнуться с дефицитом ресурсов для поддержания военных операций.

Он отметил, что российские ресурсы исчерпываются и переговоры российского диктатора с КНДР являются очевидным свидетельством его проблем.

«Если все хорошо и ресурсов у россии достаточно, то почему их ищут по всему миру? Ответ очевиден. Больше нечего добывать», – сказал Буданов.

Главный разведчик также отметил, что Украина тоже рискует потерять собственные ресурсы и является зависимой от внешних игроков. Он отметил, что длительная война может истощить не только внутренние ресурсы Украины, но и ресурсы ее западных спонсоров.

«Еще совершенно не определено, как долго Запад сможет поддерживать достаточное снабжение нам ресурсов», – говорит он, добавляя: «Склады в западных странах не совсем пустые. Что бы кто ни говорил».

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