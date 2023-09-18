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Буданов розповів, коли в росії припинеться потік зброї для війни з Україною

09:32, 18 вересня 2023
Наразі рф має перевагу в чисельності кадрових ресурсів, проте програє в їх підготовці, – Буданов.
Буданов розповів, коли в росії припинеться потік зброї для війни з Україною
Джерело фото: interfax.com.ua
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Кадрові ресурси рф є однією з останніх очевидних переваг, яку росія залишає за собою у війні з Україною. Проте хоч у росії є переважна чисельність військовослужбовців, якість їхньої підготовки – низька. Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю The Economist.

Він додав, що ресурси росії в інших аспектах вичерпуються, і це призводить до проблем. Він вказав на прогалини в економіці росії та прогнози щодо її стану до 2025 року. Потік зброї припиниться у 2026 році, «можливо, раніше», хоча докази на підтримку його тверджень неоднорідні. За словами Буданова, росія може зіткнутися з дефіцитом ресурсів для підтримки воєнних операцій.

Він зазначив, що російські ресурси вичерпуються і переговори російського диктатора з КНДР є очевидним свідченням його проблем.

«Якщо все добре і ресурсів у росії достатньо, то чому їх шукають по всьому світу? Відповідь очевидна. Більше нема чого добувати», – сказав Буданов.

Головний розвідник також відзначив, що Україна теж ризикує втратити власні ресурси і є залежною від зовнішніх гравців. Він зауважив, що тривала війна може виснажити не лише внутрішні ресурси України, але і ресурси її західних спонсорів.

«Ще абсолютно не визначено, як довго Захід зможе підтримувати достатнє постачання нам ресурсів», – каже він, додаючи: «Склади в західних країнах не зовсім порожні. Що б хто не казав».

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