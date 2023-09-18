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  1. У світі

Байден запропонує розширити список постійних членів ООН

09:13, 18 вересня 2023
Зокрема до постійних членів ООН можуть додати Індію та Бразилію.
Байден запропонує розширити список постійних членів ООН
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Президент США Джо Байден планує внести пропозиції щодо змін у структуру Ради безпеки ООН під час свого виступу на сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Очікується, що ці пропозиції будуть спрямовані на розширення Ради безпеки з метою більш ефективного протидії сучасним викликам і загрозам, зокрема, з боку росії та Китаю, – повідомив координатор Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, пише The Telegraph.

За його словами, Байден закликатиме 193 країни-члени ООН «переглянути структуру Ради Безпеки».

«Я думаю, президент Байден трохи докладніше розповість про це. Ми ясно дали зрозуміти і вважаємо, що настав час порушити питання про структуру Ради безпеки», – сказав Кірбі.

Крім того, Байден наполягає на включення п'яти або шести нових постійних членів у Раду безпеки ООН, зокрема Індії, Бразилії, Німеччини та Японії. Як можливі постійні члени розглядаються Бразилія і ПАР.

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