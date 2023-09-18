Бюджетных средств в 2024 году хватит всего на 400 новых судей, – проект Бюджета

Минфин отказал Высшему совету правосудия в предложениях об увеличении финансирования: хватит на фактическое количество судей плюс 400 новых.

Фото: УНИАН

Бюджет в следующем году рассчитан на 400 новых судей. Об этом говорится в приложениях к законопроекту №10000 о Государственном бюджете на 2024 год.

Напомним, что Высшая квалифкомиссия судей (ВККС) в конце прошлой недели объявила конкурсы на около 1100 вакансий в местные и апелляционные суды (560 в местных и 532 – в апелляционные).

В свою очередь, как отмечает Министерство финансов в своих объяснениях, «не учтены предложения Высшего совета правосудия по статьям, связанным с обеспечением функционирования судов и деятельности судей, органов и учреждений системы правосудия, на общую сумму 16,1 млрд грн, в том числе числе на оплату труда с начислениями – 7,5 млрд. грн». Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в письме правительству Украины Высший совет правосудия указал, что в 2024 году может не хватить 18,8 млн грн на материальную помощь на оздоровление для членов Высшего совета правосудия и работников секретариата ВСП, 25 млн грн на премии, 14,5 млн грн на материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов и 15,26 млн грн для выплаты надбавки за выслугу лет работникам Высшего совета правосудия.

Минфин указывает, что в проекте Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2024 год» учтено:

в полном объеме расходы на выплату судейского вознаграждения для фактического количества судей и для 400 новоназначенных судей, размер судейского вознаграждения сохранен на уровне 2023 года;

объем расходов на оплату труда с начислениями для внедрения единых подходов и прозрачной системы оплаты труда государственным служащим на основе классификации должностей (подробно здесь);

расходы на оплату труда с начислениями для службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия;

расходы на оплату труда с начислениями на дополнительную численность судей и работников Высшего антикоррупционного суда.

на другие текущие расходы – 4,1 млрд грн

В проекте Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2024 год» учтен объем текущих расходов на уровне 2023 года.

на капитальные расходы – 3,7 млрд грн

В проекте Закона Украины»О Государственном бюджете Украины на 2024 год» предусмотрены расходы на развитие электронного судопроизводства - внедрение Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы.

во исполнение решений судов в пользу судей и работников аппаратов судов – 0,8 млрд грн

«В целом объем расходов на функционирование системы правосудия определялся с учетом действия в Украине военного положения и приоритетов использования финансового ресурса государства на выполнение задач по отражению вооруженной агрессии, обеспечению неприкосновенности государственной границы и защиты государства, бесперебойного функционирования бюджетной сферы и жизненно необходимых потребителей жителей , реализации мер территориальной обороны и защиты безопасности населения

Согласно требованиям Бюджетного кодекса Украины, главные распорядители средств государственного бюджета должны обеспечить эффективное расходование средств, определив приоритетные направления использования имеющегося ресурса», - указали в Министерстве финансов.

В целом, в проекте Закона «О Государственном бюджете Украины на 2024 год» по статьям, связанным с обеспечением функционирования судов и деятельности судей, органов и учреждений системы правосудия, общий объем расходов предусмотрен в сумме 23,7 млрд грн, в том числе:

из общего фонда – 20,1 млрд грн, что на 3,7 млрд грн больше по сравнению с 2023 годом;

из специального фонда – 3,6 млрд грн, что на 0,1 млрд грн больше по сравнению с 2023 годом.

Автор: Наталья Мамченко

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