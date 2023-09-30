Які критерії для встановлення інвалідності діють в Україні: перелік

I, II чи III групу інвалідності встановлюють з огляду на те, наскільки порушені функції органів і систем організму людини та обмежена її життєдіяльність.

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, які є критерії встановлення інвалідності.

Особи, які отримали першу групу інвалідності, мають найтяжчий стан здоров'я – вони не здатні до самообслуговування або лише частково здатні, потребують постійного стороннього допомоги/догляду/нагляду.

Критерії встановлення I групи інвалідності – це нездатність до:

самообслуговування,

самостійного пересування,

орієнтації (дезорієнтація),

спілкування,

контролювання своєї поведінки,

навчання.

Які критерії діють для ІI групи інвалідності

Особи, яким встановили II групу інвалідності, переважно мають значне обмеження життєдіяльності, однак здатні обслуговувати себе самостійно та не потребують постійного нагляду/догляду/допомоги.

До критеріїв встановлення II групи інвалідності належать значні обмеження:

самообслуговування (людина не може обходитися без допоміжних засобів або допомоги інших осіб),

самостійного пересування,

здібностей до навчання, роботи, орієнтації або до спілкування,

здатності частково чи повністю контролювати свою поведінку.

Люди з III групою інвалідності мають помірні функціональні порушення й обмеження життєдіяльності. Вони потребують соцдопомоги і соціального захисту.

Критеріями для встановлення III групи інвалідності є обмеження:

самообслуговування (людина потребує використання допоміжних засобів);

самостійного пересування (пересування потребує багато часу);

навчання (можуть навчатися у загальноосвітніх закладах за умови дотримання спеціального режиму навчального процесу або за допомоги інших осіб);

праці (частково втрачають можливість для повноцінної трудової діяльності);

орієнтації, спілкування;

контролювання поведінки (частково контролюють в особливих умовах).

У МОЗ зазначили, що люди з інвалідністю III групи можуть навчатися та працювати, проте за умови забезпечення їх засобами компенсації фізичних дефектів чи порушених функцій організму, проходження реабілітації.

Критерії встановлення інвалідності також визначені постановою Кабміну №10 від 21 січня 2015 року. Вона містить чіткий перелік станів, за яких група інвалідності встановлюється довічно.

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