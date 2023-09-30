Які критерії для встановлення інвалідності діють в Україні: перелік

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, які є критерії встановлення інвалідності.
Особи, які отримали першу групу інвалідності, мають найтяжчий стан здоров'я – вони не здатні до самообслуговування або лише частково здатні, потребують постійного стороннього допомоги/догляду/нагляду.
Критерії встановлення I групи інвалідності – це нездатність до:
- самообслуговування,
- самостійного пересування,
- орієнтації (дезорієнтація),
- спілкування,
- контролювання своєї поведінки,
- навчання.
Які критерії діють для ІI групи інвалідності
Особи, яким встановили II групу інвалідності, переважно мають значне обмеження життєдіяльності, однак здатні обслуговувати себе самостійно та не потребують постійного нагляду/догляду/допомоги.
До критеріїв встановлення II групи інвалідності належать значні обмеження:
- самообслуговування (людина не може обходитися без допоміжних засобів або допомоги інших осіб),
- самостійного пересування,
- здібностей до навчання, роботи, орієнтації або до спілкування,
- здатності частково чи повністю контролювати свою поведінку.
Люди з III групою інвалідності мають помірні функціональні порушення й обмеження життєдіяльності. Вони потребують соцдопомоги і соціального захисту.
Критеріями для встановлення III групи інвалідності є обмеження:
- самообслуговування (людина потребує використання допоміжних засобів);
- самостійного пересування (пересування потребує багато часу);
- навчання (можуть навчатися у загальноосвітніх закладах за умови дотримання спеціального режиму навчального процесу або за допомоги інших осіб);
- праці (частково втрачають можливість для повноцінної трудової діяльності);
- орієнтації, спілкування;
- контролювання поведінки (частково контролюють в особливих умовах).
У МОЗ зазначили, що люди з інвалідністю III групи можуть навчатися та працювати, проте за умови забезпечення їх засобами компенсації фізичних дефектів чи порушених функцій організму, проходження реабілітації.
Критерії встановлення інвалідності також визначені постановою Кабміну №10 від 21 січня 2015 року. Вона містить чіткий перелік станів, за яких група інвалідності встановлюється довічно.
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