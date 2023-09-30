Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
ВП ВС: Відсутність регламентації права на оскарження відмови у відкритті дисциплінарного провадження щодо прокурора є розумним обмеженням, покликаним не перевантажувати судову систему

Велика Палата Верховного Суду пояснила, чому відсутність регламентації в національному законодавстві права на оскарження рішень про відмову у відкритті дисциплінарного провадження щодо прокурора чи оскарження рішення про визнання відсутності порушення вимог щодо несумісності прокурором є розумним обмеженням.

Розгляд спорів до Конкурсної комісії з відбору ВККС не належить до юрисдикції жодного суду, - ВП ВС

Велика Палата Верховного Суду пояснила, куди учасникам конкурсу на посаду члена ВККС слід оскаржувати рішення Конкурсної комісії з відбору ВККС.

Верховній Раді пропонують прибрати обов’язковість явки порушника до суду у деяких категоріях справ за КУпАП

Депутати пропонують вирішити проблему постійного перенесення судами розгляду справи через необхідність обов’язкової присутності порушника.

Зміна підходів до оплати праці держслужбовців в проекті Бюджету на 2024 рік – це спроба запустити пілотний проект

Закон стосовно реформи підходів в оплаті праці чиновників не ухвалять в 2023 році, але зарплати в 2024 році будуть рахувати по-новому.

Для призначення нових суддів у 2024 році може не вистачити грошей – ВРП

У Вищій раді правосуддя звернули увагу, що бюджет на 2024 рік не враховує можливість заповнення всіх посад суддів, на які вже оголошено конкурси

  1. В Україні
  2. / Суспільство

Які критерії для встановлення інвалідності діють в Україні: перелік

00:00, 30 вересня 2023
I, II чи III групу інвалідності встановлюють з огляду на те, наскільки порушені функції органів і систем організму людини та обмежена її життєдіяльність.
Які критерії для встановлення інвалідності діють в Україні: перелік
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, які є критерії встановлення інвалідності.

Особи, які отримали першу групу інвалідності, мають найтяжчий стан здоров'я – вони не здатні до самообслуговування або лише частково здатні, потребують постійного стороннього допомоги/догляду/нагляду.

Критерії встановлення I групи інвалідності – це нездатність до:

  • самообслуговування,
  • самостійного пересування,
  • орієнтації (дезорієнтація),
  • спілкування,
  • контролювання своєї поведінки,
  • навчання.

Які критерії діють для ІI групи інвалідності

Особи, яким встановили II групу інвалідності, переважно мають значне обмеження життєдіяльності, однак здатні обслуговувати себе самостійно та не потребують постійного нагляду/догляду/допомоги.

До критеріїв встановлення II групи інвалідності належать значні обмеження:

  • самообслуговування (людина не може обходитися без допоміжних засобів або допомоги інших осіб),
  • самостійного пересування,
  • здібностей до навчання, роботи, орієнтації або до спілкування,
  • здатності частково чи повністю контролювати свою поведінку.

Люди з III групою інвалідності мають помірні функціональні порушення й обмеження життєдіяльності. Вони потребують соцдопомоги і соціального захисту.

Критеріями для встановлення III групи інвалідності є обмеження:

  • самообслуговування (людина потребує використання допоміжних засобів);
  • самостійного пересування (пересування потребує багато часу);
  • навчання (можуть навчатися у загальноосвітніх закладах за умови дотримання спеціального режиму навчального процесу або за допомоги інших осіб);
  • праці (частково втрачають можливість для повноцінної трудової діяльності);
  • орієнтації, спілкування;
  • контролювання поведінки (частково контролюють в особливих умовах).

У МОЗ зазначили, що люди з інвалідністю III групи можуть навчатися та працювати, проте за умови забезпечення їх засобами компенсації фізичних дефектів чи порушених функцій організму, проходження реабілітації.

Критерії встановлення інвалідності також визначені постановою Кабміну №10 від 21 січня 2015 року. Вона містить чіткий перелік станів, за яких група інвалідності встановлюється довічно.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Коротун
    Вадим Коротун
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді